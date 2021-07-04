ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Хлебас покидает Колос

Ковалевский «Колос» сообщил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с нападающим Дмитрием Хлебасом.

Хлебас присоединился к «Колосу» в зимнее межсезонье сезона 2020/2021, подписав контракт до 2022 года. Форвард сыграл за ковалевский клуб в шести поединках УПЛ, в которых результативными действиями не отметился.

«Колос» завершил прошлый сезон Премьер-лиги на четвертом месте. Команда Руслана Костишина сыграет в квалификации дебютного розыгрыша Лиги конференций.

В субботу «Колос» провел контрольный поединок с второлиговым «Левым берегом», уступив со счетом 0:1.