ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Хлебас покидает Колос

Клуб и форвард разорвали контракт

  • 04.07.2021 04:51
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ОФИЦИАЛЬНО. Дмитрий Хлебас покидает Колос
© ФК Колос. Дмитрий Хлебас

Ковалевский «Колос» сообщил о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон с нападающим Дмитрием Хлебасом.

Хлебас присоединился к «Колосу» в зимнее межсезонье сезона 2020/2021, подписав контракт до 2022 года. Форвард сыграл за ковалевский клуб в шести поединках УПЛ, в которых результативными действиями не отметился.

«Колос» завершил прошлый сезон Премьер-лиги на четвертом месте. Команда Руслана Костишина сыграет в квалификации дебютного розыгрыша Лиги конференций.

В субботу «Колос» провел контрольный поединок с второлиговым «Левым берегом», уступив со счетом 0:1.

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Источник — ФК Колос Ковалевка

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