Виталий МИКОЛЕНКО: «Третий мяч в матче с Англией нас добил»

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение от Англии в матче 1/4 финала чемпионата Европы (0:4).

«Я думаю, что Англия была одним из наших самых сильных соперников на Евро, но слабых здесь и не бывает. Нидерланды и Австрия тоже очень сильные. Англичане реализовали свои моменты, поэтому такой счет. Почему Малиновский не попал в заявку? Он сегодня сдавал тест, наверное, у него болела приводящая мышца. Не хотел бы говорить по горячим следам о нашем выступлении на Евро. Моя задача - выполнять тренерскую установку и готовиться к матчам. Не хочу обсуждать свою игру на Евро, но хотелось бы выступить лучше, как бы я не сыграл.

Два гола во втором тайме с Англией? Всегда сложно отыгрываться после счета 0:2, когда пропускаешь быстрые мячи. Играя против такого соперника, даже один гол сложно отыгрывать, а два - на грани фантастики. Поэтому третий мяч нас добил».