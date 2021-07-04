КОРОБЕНКО: «Для меня очень приятно, что я нахожусь на просмотре в Динамо»

Полузащитник Андрей Коробенко, который находится в киевском «Динамо» на просмотре, прокомментировал результат контрольного матча с «Лозанной» (1:1).

- Моей установкой, как и у Андриевского, было наладить контроль мяча при выходе из обороны в атаку, успокоить игру и попытаться найти момент, чтобы вывести нападающих на ударную позицию.

- Из-за искусственного газона мяч двигался быстро. Насколько это помогало?

- Кроме того, что здесь синтетика, так еще и дождь пошел, потому мяч «ходил» очень быстро. Когда скользко и из-за этого быстрый футбол, то играть приятнее, при передачах мяч не «жуется».

- Как в первом, так и во втором тайме вы активно пользовались таким компонентом, как контроль мяча...

- У Мистера одна из главных задач - через контроль мяча выходить из обороны в атаку, стараться делать меньше длинных передач, а больше искать продолжение низом. Мы с самого начала сбора отрабатывали ситуации, чтобы выходить вперед через передачи низом.

- Матч с «Базелем» ты запомнишь тем, что забил дебютный гол в футболке «Динамо». Чем запомнилась сегодняшняя игра?

- Во-первых, для меня очень приятно, что я нахожусь в таком клубе на просмотре. Поэтому для меня каждый матч будет памятным. И каждая игра - это доказать себе и тренеру, что я могу соответствовать такому великому клубу, как «Динамо».

- Как в целом возник вариант с твоим приглашением на просмотр в «Динамо»?

- Вариант возник после того, как завершился сезон. Я общался со своим агентом, тренерами «Динамо», и пришли к такому решению. С Мистером я работал еще в «Шахтере», когда мне было 18 лет. На сборы ездил, с первой командой на протяжении года тренировался, поэтому в целом он меня знает и позвал, чтобы посмотреть, как я проявлю себя.