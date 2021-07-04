Гарри КЕЙН: «Мы хотим побеждать на крупных турнирах»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал выход «львов» в полуфинал.

«Мы в этом матче были фаворитами, это давило на нас, от нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так, как сыграли. Забили четыре, не пропустили - вечер сложился идеально.

В сборной Англии есть несколько игроков, которые играли в полуфинале ЧМ-2018 против Хорватии, и мы знаем, как сильно было больно не попасть в финал. До сих пор это был отличный турнир. Мы идем шаг за шагом, но главное, что у нас есть видение того, где мы хотим быть. Мы хотим побеждать на крупных турнирах».

В поединке 1/4 финала Евро-2020 сборная Англии обыграла Украину со счетом 4:0.