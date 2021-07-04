Гарри КЕЙН: «Мы хотим побеждать на крупных турнирах»

Форвард сборной Англии забил два гола в ворота Украины

  • 04.07.2021 02:08
  • 150 просмотров
  • 0 комментариев
Гарри КЕЙН: «Мы хотим побеждать на крупных турнирах»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал выход «львов» в полуфинал.

«Мы в этом матче были фаворитами, это давило на нас, от нас ждали результата, и очень здорово, что мы сумели сыграть так, как сыграли. Забили четыре, не пропустили - вечер сложился идеально.

В сборной Англии есть несколько игроков, которые играли в полуфинале ЧМ-2018 против Хорватии, и мы знаем, как сильно было больно не попасть в финал. До сих пор это был отличный турнир. Мы идем шаг за шагом, но главное, что у нас есть видение того, где мы хотим быть. Мы хотим побеждать на крупных турнирах».

В поединке 1/4 финала Евро-2020 сборная Англии обыграла Украину со счетом 4:0.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — BBC

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности