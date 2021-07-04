Макаренко стал лучшим в составе сборной Украины по оценкам WhoScored

В поединке 1/4 финала чемпионата Европы сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4.
Авторитетный портал WhoScored наивысшую оценку поставил форварду «львов» Гарри Кейну, который оформил дубль в матче.
В составе сборной Украины лучшую оценку получил Евгений Макаренко (6.9). Отметим, что полузащитник появился на поле, заменив Сергея Сидорчука во втором тайме.
Худшие оценки от WhoScored получили Георгий Бущан и Александр Караваев.
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Источник — Sport.ua
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