Макаренко стал лучшим в составе сборной Украины по оценкам WhoScored

Лучшую оценку за матч Украина - Англия получил Гарри Кейн

  • 04.07.2021 01:46
  • 589 просмотров
  • 5 комментариев
Макаренко стал лучшим в составе сборной Украины по оценкам WhoScored
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 1/4 финала чемпионата Европы сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4.

Авторитетный портал WhoScored наивысшую оценку поставил форварду «львов» Гарри Кейну, который оформил дубль в матче.

В составе сборной Украины лучшую оценку получил Евгений Макаренко (6.9). Отметим, что полузащитник появился на поле, заменив Сергея Сидорчука во втором тайме.

Худшие оценки от WhoScored получили Георгий Бущан и Александр Караваев.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 04.07.2021 02:56
    0
    Nordenus, 04.07.2021 02:53
    Надо было Макаренко в старте ставить, о чем многие говорили перед матчем. Сидор сегодня в очередной раз провалил игру.
    Центр защиты провалил игру
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 04.07.2021 02:53
    -1
    Надо было Макаренко в старте ставить, о чем многие говорили перед матчем. Сидор сегодня в очередной раз провалил игру.
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 04.07.2021 02:44
    +2
    Защита давала расстреливать в упор, а худший Бущан?
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 04.07.2021 01:51
    -1
    Круто!🙂
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 04.07.2021 01:48
    +4
    Что они там курят? Макару за один удар по центру - лучшего, а Жорику, благодаря которому мы не влетели с более эротичным счётом - худшего?
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 04.07.2021 01:48
    +4
    Что они там курят? Макару за один удар по центру - лучшего, а Жорику, благодаря которому мы не влетели с более эротичным счётом - худшего?
    Ссылка
    SportsMan
    online
      SportsMan, 04.07.2021 02:44
    +2
    Защита давала расстреливать в упор, а худший Бущан?
    Ссылка
    Joe-777.
    online
      Joe-777., 04.07.2021 02:56
    0
    Nordenus, 04.07.2021 02:53
    Надо было Макаренко в старте ставить, о чем многие говорили перед матчем. Сидор сегодня в очередной раз провалил игру.
    Центр защиты провалил игру
    Ссылка
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