ЯРЕМЧУК: «Украина пыталась играть в свой футбол. Мы на правильном пути»

Форвард сборной Украины Роман Яремчук дал комментарий по итогам вылета команды от Англии в четвертьфинале Евро-2020.
- Что вы хотели бы сказать болельщикам, которые пришли на матч и поддерживали вас?
- Хотелось бы прежде всего поблагодарить болельщиков, которые были сегодня на стадионе, а также тем, которые поддерживали нас на протяжении турнира. Мы знали, что по всей Украине были организованы фан-зоны, хотели порадовать людей, которые туда пришли, но, к сожалению, не удалось. Несмотря на это, мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути.
- Как вы оцениваете свою сегодняшнюю игру?
- Я не должен оценивать свою игру, для этого есть эксперты и тренерский штаб. Мне нужно просто выходить на поле и выполнять свою работу.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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