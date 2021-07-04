ЯРЕМЧУК: «Украина пыталась играть в свой футбол. Мы на правильном пути»

Форвард дал оценку выступлений сборной Украины

  • 04.07.2021 01:28
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  • 1 комментарий
ЯРЕМЧУК: «Украина пыталась играть в свой футбол. Мы на правильном пути»
© uaf.ua

Форвард сборной Украины Роман Яремчук дал комментарий по итогам вылета команды от Англии в четвертьфинале Евро-2020.

- Что вы хотели бы сказать болельщикам, которые пришли на матч и поддерживали вас?

- Хотелось бы прежде всего поблагодарить болельщиков, которые были сегодня на стадионе, а также тем, которые поддерживали нас на протяжении турнира. Мы знали, что по всей Украине были организованы фан-зоны, хотели порадовать людей, которые туда пришли, но, к сожалению, не удалось. Несмотря на это, мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути.

- Как вы оцениваете свою сегодняшнюю игру?

- Я не должен оценивать свою игру, для этого есть эксперты и тренерский штаб. Мне нужно просто выходить на поле и выполнять свою работу.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    BekXanov
      BekXanov, 04.07.2021 01:36
    0
    Тут можно согласиться но без Шевы !!!
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    BekXanov
      BekXanov, 04.07.2021 01:36
    0
    Тут можно согласиться но без Шевы !!!
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