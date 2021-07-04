Алан ШИРЕР: «Саутгейт создал отличный командный дух в сборной Англии»

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата Европы

  • 04.07.2021 01:20
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Алан ШИРЕР: «Саутгейт создал отличный командный дух в сборной Англии»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер отметил вклад Гарета Саутгейта в достижение «львов», которые вышли в полуфинал чемпионата Европы.

«Нужно отдать должное Гарету Саутгейту за создание такого отличного командного духа. На Евро-96 у нас был отличный командный дух, и я думаю, что Саутгейт позаимствовал кое-что из этого», – сказал Ширер.

В поединке 1/4 финала Евро-2020 сборная Англии обыграла Украину со счетом 4:0.

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Источник — BBC

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