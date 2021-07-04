Алан ШИРЕР: «Саутгейт создал отличный командный дух в сборной Англии»

Бывший форвард сборной Англии Алан Ширер отметил вклад Гарета Саутгейта в достижение «львов», которые вышли в полуфинал чемпионата Европы.

«Нужно отдать должное Гарету Саутгейту за создание такого отличного командного духа. На Евро-96 у нас был отличный командный дух, и я думаю, что Саутгейт позаимствовал кое-что из этого», – сказал Ширер.

В поединке 1/4 финала Евро-2020 сборная Англии обыграла Украину со счетом 4:0.