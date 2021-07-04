ФОТО. Фиаско в Риме. Как сборная Украины проиграла англичанам

В поединке 1/4 финала чемпионата Европы сборная Украины проиграла Англии со счетом 0:4.
В начале встречи Гари Кейн открыл счет, а во втором тайме «львы» нанесли еще три результативных удара.
Предлагаем посмотреть фотогалерею матча Украина – Англия.
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Источник — Sport.ua
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