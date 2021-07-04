Сергей СИДОРЧУК: «Результат не вполне заслуженный. Тяжелое поражение»

Хавбек сборной Украины прокомментировал вылет команды

  • 04.07.2021 00:43
  • 847 просмотров
  • 7 комментариев
Сергей СИДОРЧУК: «Результат не вполне заслуженный. Тяжелое поражение»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал поражение 0:4 от Англии в четвертьфинале Евро-2020.

«Не считаю, что результат вполне заслуженный. Быстрый гол сыграл злую шутку, хотя мы знали, что они будут действовать активно первые 25-30 минут, а потом у нас найдется момент. Игра получилась достаточно равной, плюс травмировался Кривцов. Был один план на игру, а затем его поменяли. Он большой помощник в игре на втором этаже. А мы пропустили три гола после ударов головой. Это наш бич, можно сказать».

«У них есть класс. Считаю, что они выиграли заслуженно, но счет не должен быть таким. Тяжело переживать такие поражения. Я бы никогда не сказал, что проиграли 0:4. Вроде и контролировали мяч, и была структура. Не сваливались в забросы и дальние передачи».

«Выводы будет делать тренерский штаб. Ощущения, конечно, сейчас не очень», - сказал Сидорчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 04.07.2021 01:15
    +1
    Nordenus, 04.07.2021 00:45
    Сидор ты вообще был одним из худших на поле...
    Одним из лучших,но только для соперников.
    Ссылка
    Nikola Tesla
    online
      Nikola Tesla, 04.07.2021 00:56
    -1
    Все заслужено) пока вся сборная не будет играть в Европе) вы не выйдете на новый уровень)))
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.07.2021 00:53
    0
    roman75zpr, 04.07.2021 00:50
    Для болельщиков результат не заслуженный, особенно для тех, кто за вас на стадион пришёл...
    не так, для тех кто прорвался правдами и не правдами в Рим что бы прийти на стадион
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 00:53
    +4
    Можно согласиться, что «Результат не вполне заслуженный»
    -
    Должно было бы 5-0 или 6-0 или 7-0. Англичане пешком играли 2й тайм. Арбитру все это надоело, и он даже минуты не добавил.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.07.2021 00:50
    +3
    Для болельщиков результат не заслуженный, особенно для тех, кто за вас на стадион пришёл...
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.07.2021 00:48
    +1
    вроде контролировали мяч?! вроде?!!!!блд!!!!!
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 04.07.2021 00:45
    +2
    Сидор ты вообще был одним из худших на поле...
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 04.07.2021 00:53
    +4
    Можно согласиться, что «Результат не вполне заслуженный»
    -
    Должно было бы 5-0 или 6-0 или 7-0. Англичане пешком играли 2й тайм. Арбитру все это надоело, и он даже минуты не добавил.
    Ссылка
    roman75zpr
    online
      roman75zpr, 04.07.2021 00:50
    +3
    Для болельщиков результат не заслуженный, особенно для тех, кто за вас на стадион пришёл...
    Ссылка
    Nordenus
    online
      Nordenus, 04.07.2021 00:45
    +2
    Сидор ты вообще был одним из худших на поле...
    Ссылка
    Александр Гриненко
    online
      Александр Гриненко, 04.07.2021 01:15
    +1
    Nordenus, 04.07.2021 00:45
    Сидор ты вообще был одним из худших на поле...
    Одним из лучших,но только для соперников.
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.07.2021 00:48
    +1
    вроде контролировали мяч?! вроде?!!!!блд!!!!!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.07.2021 00:53
    0
    roman75zpr, 04.07.2021 00:50
    Для болельщиков результат не заслуженный, особенно для тех, кто за вас на стадион пришёл...
    не так, для тех кто прорвался правдами и не правдами в Рим что бы прийти на стадион
    Ссылка
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