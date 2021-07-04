Сергей СИДОРЧУК: «Результат не вполне заслуженный. Тяжелое поражение»

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук прокомментировал поражение 0:4 от Англии в четвертьфинале Евро-2020.

«Не считаю, что результат вполне заслуженный. Быстрый гол сыграл злую шутку, хотя мы знали, что они будут действовать активно первые 25-30 минут, а потом у нас найдется момент. Игра получилась достаточно равной, плюс травмировался Кривцов. Был один план на игру, а затем его поменяли. Он большой помощник в игре на втором этаже. А мы пропустили три гола после ударов головой. Это наш бич, можно сказать».

«У них есть класс. Считаю, что они выиграли заслуженно, но счет не должен быть таким. Тяжело переживать такие поражения. Я бы никогда не сказал, что проиграли 0:4. Вроде и контролировали мяч, и была структура. Не сваливались в забросы и дальние передачи».

«Выводы будет делать тренерский штаб. Ощущения, конечно, сейчас не очень», - сказал Сидорчук.