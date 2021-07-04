Илья ЗАБАРНЫЙ: «На поле все сложнее, чем на теории. Потеряли концентрацию»

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение 0:4 от Англии в четвертьфинале Евро-2020.

«Знали, что будет сложно, готовились. На первых минутах утрата концентрации...забили нам и на старте первого, и на старте второго тайма. Мы старались. Я считаю, что мы хорошо провели турнир, но могли и большего достичь. Я горжусь командой».

«Гарри Кейн? У них все игроки сильные. На поле все сложнее, чем на теории. Можно соперника выучить, но на поле все иначе. Я считаю, что Украина старалась. Пропустили три мяча со второго этажа - будет работать над этим».

«Это Евро мне запомнилось поддержкой болельщиков. У нас были и хорошие, и плохие игры, но болельщики нас поднимали. Теперь будем готовиться к другим турнирам», -сказал Забарный.