Илья ЗАБАРНЫЙ: «На поле все сложнее, чем на теории. Потеряли концентрацию»

Защитник прокомментировал вылет Украины

  • 04.07.2021 00:27
  • 1179 просмотров
  • 4 комментария
Илья ЗАБАРНЫЙ: «На поле все сложнее, чем на теории. Потеряли концентрацию»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал поражение 0:4 от Англии в четвертьфинале Евро-2020.

«Знали, что будет сложно, готовились. На первых минутах утрата концентрации...забили нам и на старте первого, и на старте второго тайма. Мы старались. Я считаю, что мы хорошо провели турнир, но могли и большего достичь. Я горжусь командой».

«Гарри Кейн? У них все игроки сильные. На поле все сложнее, чем на теории. Можно соперника выучить, но на поле все иначе. Я считаю, что Украина старалась. Пропустили три мяча со второго этажа - будет работать над этим».

«Это Евро мне запомнилось поддержкой болельщиков. У нас были и хорошие, и плохие игры, но болельщики нас поднимали. Теперь будем готовиться к другим турнирам»,  -сказал Забарный.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    turist86
    online
      turist86, 04.07.2021 01:40
    -2
    "ми добре провели турнір, але могли і більшого досягти. Я пишаюся командою".
    Після 4:0 центральному захиснику треба вибачатися, а не пишатися
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 04.07.2021 01:07
    +1
    Ты тут Илюха не в чем не виноват, как раз к тебе меньше всего претензий, ты от играл великолепно на этом Евро, давай возращайся в Киев в родной клуб
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    an52
    online
      an52, 04.07.2021 00:46
    -1
    Тиц! Та про це ж і писали - що збірна України не може тримати концентрацію протягом усього матчу.
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    roman_kros
    online
      roman_kros, 04.07.2021 00:42
    0
    Як ще ці розконцентровані забовбали. Це їхнє "потеряли концентрацію" остовагінизділо.
    Ссылка
    Igorok Киев
    online
      Igorok Киев, 04.07.2021 01:07
    +1
    Ты тут Илюха не в чем не виноват, как раз к тебе меньше всего претензий, ты от играл великолепно на этом Евро, давай возращайся в Киев в родной клуб
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    roman_kros
    online
      roman_kros, 04.07.2021 00:42
    0
    Як ще ці розконцентровані забовбали. Це їхнє "потеряли концентрацію" остовагінизділо.
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