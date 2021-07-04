Оценки за поединок Украина – Англия. Герои матча играли не в желтой форме

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 Украина проиграла Англии (0:4).

Наиболее высокие оценки у Англии получили Гарри Кейн, Люк Шоу (7.5), Рахим Стерлинг и Гарри Магуайр (7.0).

У сборной Украины выше 5.5 не получил никто, а Виктор Цыганков оценен в 4.5.

Оценки Sport.ua за матч Украина – Англия – 0:4:

Замены сборной Украины: Цыганков – 4,5; Макаренко – 5,5.

Замены сборной Англии: Хендерсон – 6,5; Беллингем – 6,0; Триппьер – 6,0; Рэшфорд – 6,0; Калверт-Льюин – 6,0.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков, сборной и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.