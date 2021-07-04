Оценки за поединок Украина – Англия. Герои матча играли не в желтой форме

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч 1/4 финала Евро-2020

  • 04.07.2021 00:23
  • 1411 просмотров
  • 1 комментарий
Оценки за поединок Украина – Англия. Герои матча играли не в желтой форме
© Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 Украина проиграла Англии (0:4).

Наиболее высокие оценки у Англии получили Гарри Кейн, Люк Шоу (7.5), Рахим Стерлинг и Гарри Магуайр (7.0).

У сборной Украины выше 5.5 не получил никто, а Виктор Цыганков оценен в 4.5.

Оценки Sport.ua за матч Украина – Англия – 0:4:

  

Замены сборной Украины: Цыганков – 4,5; Макаренко – 5,5.

Замены сборной Англии: Хендерсон – 6,5; Беллингем – 6,0; Триппьер – 6,0; Рэшфорд – 6,0; Калверт-Льюин – 6,0.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков, сборной и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.07.2021 00:50
    +2
    почему у Бущана такая низкая оценка?! Оценщики лошары!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 04.07.2021 00:50
    +2
    почему у Бущана такая низкая оценка?! Оценщики лошары!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности