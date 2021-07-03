ВИДЕО. Пакуем чемоданы домой. Хендерсон забил четвертый гол Бущану

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играют сборные Украины и Англии.
Сборная Украины терпит сокрушительное фиаско. Хендерсон забил четвертый гол Бущану, и Украина прощается с Евро.
ГОЛ! 0:4. Джордан Хендерсон, 63 мин.
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Источник — Sport.ua
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Фарт закінчився ам,,король"голий потрібнотРеброва запросити бо нема ради дивитися на цю ганьбу!
Фарт закінчився ам,,король"голий потрібнотРеброва запросити бо нема ради дивитися на цю ганьбу!
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