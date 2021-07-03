ВИДЕО. Пакуем чемоданы домой. Хендерсон забил четвертый гол Бущану

Сборная Украины терпит сокрушительное фиаско в матче против Англии

  • 03.07.2021 23:32
  • 2049 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Пакуем чемоданы домой. Хендерсон забил четвертый гол Бущану
© Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играют сборные Украины и Англии.

Сборная Украины терпит сокрушительное фиаско. Хендерсон забил четвертый гол Бущану, и Украина прощается с Евро.

ГОЛ! 0:4. Джордан Хендерсон, 63 мин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    korrektno
    online
      korrektno, 04.07.2021 00:02
    0
    Коли б тренер думав про майбутнє команди, то після 4-х голів дав би шанс другим гравцям відчути ритм, отримати досвід. Основні були вже нагодовані досить. Результат був зрозумілий. В чому причина? Заторможенність думки? Ото і вся тренерська геніальність. Гравці виклались, але - такий розклад.
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 03.07.2021 23:58
    -2
    В говне
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 03.07.2021 23:57
    -2
    Животные, вы же первые - кто наяривал на эту сборную и тренерский штаб в отборе к евро и первой лиге наций) переобуваться на лету - так по нашему, причем во всем) живёте в гривне, так там и останетесь с таким менталитетом
    Ссылка
    Руслан Улич
      Руслан Улич, 03.07.2021 23:51
    +1
    Шевченко пора у відставку, ганебний футбол
    Фарт закінчився ам,,король"голий потрібнотРеброва запросити бо нема ради дивитися на цю ганьбу!
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 03.07.2021 23:50
    +1
    Весь чемпионат организация игры нолячая и примитивная, нолячий тренерский штаб, это сраное кумовство, поставить тренером сборной человека с 0 годов опыта тренерства, сами игроки за самоотдачу заслужили все что они заработают, еле ходят по полю уже, от того что не играют, а бегают весь чемп. 1/4 это просто супер удача. Тренерской мысли не видно и близко
    Ссылка
    barca_messi
    online
      barca_messi, 03.07.2021 23:43
    -1
    Прям с матча паковать чемоданы, чтобы пятый и шестый не закинули…
    Ссылка
    Сергей Заскаль
    online
      Сергей Заскаль, 03.07.2021 23:35
    -3
    Команда с Киева пришла,или все домой или Суперкубок с чемпионатом переносить.Видать решили,что по-домам.Но хотя бы не так обсерались!
    Ссылка
    Руслан Улич
      Руслан Улич, 03.07.2021 23:51
    +1
    Шевченко пора у відставку, ганебний футбол
    Фарт закінчився ам,,король"голий потрібнотРеброва запросити бо нема ради дивитися на цю ганьбу!
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 03.07.2021 23:50
    +1
    Весь чемпионат организация игры нолячая и примитивная, нолячий тренерский штаб, это сраное кумовство, поставить тренером сборной человека с 0 годов опыта тренерства, сами игроки за самоотдачу заслужили все что они заработают, еле ходят по полю уже, от того что не играют, а бегают весь чемп. 1/4 это просто супер удача. Тренерской мысли не видно и близко
    Ссылка
    korrektno
    online
      korrektno, 04.07.2021 00:02
    0
    Коли б тренер думав про майбутнє команди, то після 4-х голів дав би шанс другим гравцям відчути ритм, отримати досвід. Основні були вже нагодовані досить. Результат був зрозумілий. В чому причина? Заторможенність думки? Ото і вся тренерська геніальність. Гравці виклались, але - такий розклад.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности