ВИДЕО. Защита не справилась. Магуайр и Кейн забили еще два гола Украине

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играют сборные Украины и Англии.
В начале второго тайма Англия похоронила шансы Украины на проход дальше. Магуайр и Кейн забили еще два гола Украине. При этом Гарри Кейн оформил дубль.
ГОЛ! 0:2. Гарри Магуайр, 46 мин.
ГОЛ! 0:3. Гарри Кейн, 50 мин.
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Источник — Sport.ua
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