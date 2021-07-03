На российском ТВ вместо гимна Украины показали рекламу

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играют сборные Украины и Англии.
На российском ТВ (Первый канал) трансляцию начали с презентации составов, которая идет уже после гимнов стран.
Таким образом, украинский и британский гимны в эфире российского канала не прозвучали. Во время их исполнения была показана реклама.
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Источник — Спорт-Экспресс
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