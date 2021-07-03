На российском ТВ вместо гимна Украины показали рекламу

Украинский и британский гимны в российском эфире не прозвучали

  • 03.07.2021 23:03
  • 3895 просмотров
  • 9 комментариев
На российском ТВ вместо гимна Украины показали рекламу
© Getty Images/Global Images Ukraine

3 июля в матче 1/4 финала Евро-2020 играют сборные Украины и Англии.

На российском ТВ (Первый канал) трансляцию начали с презентации составов, которая идет уже после гимнов стран.

Таким образом, украинский и британский гимны в эфире российского канала не прозвучали. Во время их исполнения была показана реклама.

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Источник — Спорт-Экспресс

(23 голоса)

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Комментарии
    Xzibit11
    online
      Xzibit11, 04.07.2021 00:04
    +1
    Тьфу бля, не пох что они показывали, зачем это вообще писать.
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 03.07.2021 23:29
    +4
    UANimitzUA, 03.07.2021 23:18
    «Футболы» точно также делали. И кто тут больной?
    Я не фанат Ахметова как и Суркисов-Медведчуков, вата это вата. Но ложь писать не нужно.
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 03.07.2021 23:27
    -1
    UANimitzUA, 03.07.2021 23:18
    «Футболы» точно также делали. И кто тут больной?
    Когда скажите мне пожалуйста?
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 03.07.2021 23:23
    +6
    Прекрасно, и скабееха пусть свой чёрный рот закроет с вечерним мудозвоном
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 03.07.2021 23:22
    +9
    Параша ТБ що тут скажеш
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.07.2021 23:20
    +10
    UANimitzUA, 03.07.2021 23:18
    «Футболы» точно также делали. И кто тут больной?
    "Футболы" = Вата = Ахметов = Партія регионів, союзники ОПЗЖ (Суркіс, Медведчув, Фірташ).
    Ссылка
    UANimitzUA
    online
      UANimitzUA, 03.07.2021 23:18
    -11
    «Футболы» точно также делали. И кто тут больной?
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.07.2021 23:16
    +13
    А що можна очікувати від рашистів, які ненавидять будь-яку незалежність, будь-якого народу колишньої імперії.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.07.2021 23:16
    +14
    Больные люди
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 03.07.2021 23:16
    +14
    Больные люди
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.07.2021 23:16
    +13
    А що можна очікувати від рашистів, які ненавидять будь-яку незалежність, будь-якого народу колишньої імперії.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.07.2021 23:20
    +10
    UANimitzUA, 03.07.2021 23:18
    «Футболы» точно также делали. И кто тут больной?
    "Футболы" = Вата = Ахметов = Партія регионів, союзники ОПЗЖ (Суркіс, Медведчув, Фірташ).
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
      chehcr7rm, 03.07.2021 23:22
    +9
    Параша ТБ що тут скажеш
    Ссылка
    NeRoN69
    online
      NeRoN69, 03.07.2021 23:23
    +6
    Прекрасно, и скабееха пусть свой чёрный рот закроет с вечерним мудозвоном
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 03.07.2021 23:29
    +4
    UANimitzUA, 03.07.2021 23:18
    «Футболы» точно также делали. И кто тут больной?
    Я не фанат Ахметова как и Суркисов-Медведчуков, вата это вата. Но ложь писать не нужно.
    Ссылка
    Xzibit11
    online
      Xzibit11, 04.07.2021 00:04
    +1
    Тьфу бля, не пох что они показывали, зачем это вообще писать.
    Ссылка
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