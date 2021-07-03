Тренер Металлиста 1925: «Сложно сказать о задачах команды на сезон УПЛ»

Валерий Кривенцов не озвучил задачу на сезон УПЛ

  • 03.07.2021 22:28
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Тренер Металлиста 1925: «Сложно сказать о задачах команды на сезон УПЛ»
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Наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов рассказал о подготовке к сезону в УПЛ, а также о задачах на чемпионат.

- Опытных футболистов вам не хватает?

- Почему? У нас есть Виталий Пономарь, Олег Голодюк, Евгений Ткачук, Максим Жичиков. А также есть хорошая молодежь, которая вскоре может о себе заявить.

- Насколько сильно будет изменен состав команды для выступления в Премьер-лиге?

- Это процесс очень сложный. Мы постарались сохранить костяк коллектива, а также хотим точечно усилить позиции, исходя из рыночной ситуации.

- Какой вообще план межсезонной подготовки?

- Всю тренировочную работу команда проведет дома. Мы запланировали сыграть пять контрольных поединков, первый из которых состоится 7 июля.

- Естественно, не могу не спросить вас о задачах, которые будут поставлены перед командой в новом сезоне?

- Мне пока сложно ответить на этот вопрос, поскольку процесс комплектации команды продолжается. Еще не все потенциальные новички к нам приехали. Мы потихоньку будем стараться улучшать свою игру и в каждом матче стремиться к победе, а в конце сезона посмотрим, что из этого получится.

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Источник — ФК Металлист 1925

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