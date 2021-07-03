БУЯЛЬСКИЙ: «Пацаны, хочу пожелать победы над Англией. Вся страна с вами!»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский обратился к игрокам сборной Украины перед матчем с Англией на Евро-2020.
«Пацаны, хочу пожелать вам победы над Англией, много сил и терпения в игре. Знайте, что вся страна с вами! Вы – большие молодцы».
Матч 1/4 финала Евро-2020 Украина – Англия пройдет 3 июля в 22:00 в Риме, столице Италии.
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Источник — Футбол 1/2/3
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