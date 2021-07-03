Артем ШАБАНОВ: «Динамо много ошибалось и не использовало свои шансы»

Защитник «Динамо» Артем Шабанов прокомментировал ничью 1:1 в контрольном матче против «Лозанны» на сборе в Швейцарии.

- Насколько сложно было адаптироваться к искусственному газону, на котором прошла сегодняшняя игра?

- Да, мы постоянно тренируемся на натуральном газоне, поэтому играть на искусственном покрытии намного тяжелее. Поле «дубовое» и, как говорили, не нового поколения. Поэтому было немного непривычно.

- Сегодня снова был зафиксирован ничейный результат. Чего не хватило для победы?

- Мы еще разберем игру, тренер укажет нам на ошибки и подскажет, что можно улучшить, чтобы в следующих играх мы уже победили. Думаю, причина в том, что мы много обрезались в простых ситуациях и не воспользовались своими хорошими моментами, в которых могли забить.

- Приятно играть на таком большом стадионе при зрителях?

- Было бы еще лучше, если бы поле было натуральным. А так – стадион действительно хороший, и приятно, что собралось много болельщиков, ведь их давно не было на трибунах.

- Какие планы на вечер? Будете смотреть матч Украина – Англия на Евро-2020?

- Будем все вместе болеть и переживать за нашу сборную. Хочется, чтобы мы победили.