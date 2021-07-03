Денис Закария стал автором самого раннего автогола в финальных турнирах ЧЕ

Свои ворота швейцарский полузащитник поразил уже на 8-й минуте матча с испанцами

  • 03.07.2021 17:54
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Денис Закария стал автором самого раннего автогола в финальных турнирах ЧЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine

24-летний полузащитник сборной Швейцарии Денис Закария стал автором самого раннего автогола в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Поразив свои ворота на 8-й минуте матча с испанцами, он на 10 минут превзошел прежний рекорд, установленный польским голкипером Войцехом Щенсны на Евро-2020 в поединке со словаками.

К слову, автогол Закарии стал 10-м по счету на нынешнем турнире. И это при том, что на всех предыдущих чемпионатах было зафиксировано в общей сложности 9 «самострелов».

Самые ранние автоголы в финальных турнирах чемпионатов Европы

Дата

Стадия

Игрок

Сборная

Соперник

Минута

Счет

02.07.2021

1/4

Денис ЗАКАРИЯ

Швейцария

Испания

8' (0:1)

1:1

14.06.2021

ГТ

Войцех ЩЕНСНЫ

Польша

Словакия

18' (0:1)

1:2

15.06.2021

ГТ

Матс ХУММЕЛЬС

Германия

Франция

20' (0:1)

0:1

28.06.2021

1/8

ПЕДРИ

Испания

Хорватия

20' (0:1)

5:3

17.06.2004

ГТ

Игор ТУДОР

Хорватия

Франция

22' (0:1)

2:2

23.06.2021

ГТ

Мартин ДУБРАВКА

Словакия

Испания

30' (0:1)

0:5

 

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Источник — Sport.ua

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