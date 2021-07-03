Денис Закария стал автором самого раннего автогола в финальных турнирах ЧЕ

24-летний полузащитник сборной Швейцарии Денис Закария стал автором самого раннего автогола в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Поразив свои ворота на 8-й минуте матча с испанцами, он на 10 минут превзошел прежний рекорд, установленный польским голкипером Войцехом Щенсны на Евро-2020 в поединке со словаками.
К слову, автогол Закарии стал 10-м по счету на нынешнем турнире. И это при том, что на всех предыдущих чемпионатах было зафиксировано в общей сложности 9 «самострелов».
Самые ранние автоголы в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
02.07.2021
|
1/4
|
Денис ЗАКАРИЯ
|
Швейцария
|
Испания
|
8' (0:1)
|
1:1
|
14.06.2021
|
ГТ
|
Войцех ЩЕНСНЫ
|
Польша
|
Словакия
|
18' (0:1)
|
1:2
|
15.06.2021
|
ГТ
|
Матс ХУММЕЛЬС
|
Германия
|
Франция
|
20' (0:1)
|
0:1
|
28.06.2021
|
1/8
|
ПЕДРИ
|
Испания
|
Хорватия
|
20' (0:1)
|
5:3
|
17.06.2004
|
ГТ
|
Игор ТУДОР
|
Хорватия
|
Франция
|
22' (0:1)
|
2:2
|
23.06.2021
|
ГТ
|
Мартин ДУБРАВКА
|
Словакия
|
Испания
|
30' (0:1)
|
0:5
Источник — Sport.ua
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