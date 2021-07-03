Денис Закария стал автором самого раннего автогола в финальных турнирах ЧЕ

24-летний полузащитник сборной Швейцарии Денис Закария стал автором самого раннего автогола в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Поразив свои ворота на 8-й минуте матча с испанцами, он на 10 минут превзошел прежний рекорд, установленный польским голкипером Войцехом Щенсны на Евро-2020 в поединке со словаками.

К слову, автогол Закарии стал 10-м по счету на нынешнем турнире. И это при том, что на всех предыдущих чемпионатах было зафиксировано в общей сложности 9 «самострелов».

Самые ранние автоголы в финальных турнирах чемпионатов Европы