Артем ДОВБИК: «Англия – самая сильная сборная Европы и мира»

Форвард сборной Украины – о матче против Англии

  • 03.07.2021 16:54
  • 1445 просмотров
  • 9 комментариев
Артем ДОВБИК: «Англия – самая сильная сборная Европы и мира»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Добвик

Нападающий сборной Украины Артем Довбик поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 против Англии (3 июля, 22:00):

«Осознал ли произошедшее в матче со Швецией? Да, только спустя какое-то время начал понимать, что произошло. Но сейчас это в прошлом. На следующий день проснулся и начал готовиться к сборной Англии. Ничего особенного в моей жизни не изменилось

Конечно, Англия — это самая сильная сборная не только Европы, но и мира. Там собраны лучшие игроки из лучшей лиги мира. Только за счет сплоченности и бойцовских качеств можно обыграть такого соперника, как сборная Англии. Мы будем стараться, отдавать все силы.

«Манчестер Юнайтед»? Это мечта отца, я буду делать все возможное, но сейчас самое главное — результат в этом матче и полная самоотдача всей команды на футбольном поле. Повторюсь, мы сделаем все, что в наших силах».

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Источник — УЕФА

(12 голосов)

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Комментарии
    pike1
    online
      pike1, 03.07.2021 17:31
    0
    Да и что по вашему Артем должен был сказать в разрезе игры с Англией, что Испания самая сильная, или что Англия с 60х годов не выиграла ниодного ЧЕ или ЧМ? Как раз тут он все грамотно сказал, пускай Англия слушает и задирает повыше нос, а нам это на руку
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    pike1
    online
      pike1, 03.07.2021 17:28
    0
    Ну парни вы придираетесь... Говорить что самая сильная Италия или Испания или Германия или Франция тоже неправильно, но с другой стороны есть десяток сборных, каждую из которых можно назвать самой сильной и это тоже не будет ошибкой. Вот например Франция действующий чемпион мира, а Португалия пока ещё Европы, а Бельгия лидер рейтинга, а Бразилия и Аргентина претендуют на копа Америка, я к тому что Англия по составу всегда считалась претендентом на победу в любом турнире, другое дело что с тренерами всегда беда)
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    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 03.07.2021 17:21
    0
    Сказал это, т.к. хочет контракт с клубом АПЛ... Англия- не самая сильная сборная Европы, а тем более, мира, но одна из самых...
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 03.07.2021 17:20
    -2
    Brian, 03.07.2021 17:15
    Довбик наверное перепутал Англию с Италией или Испанией.
    У кожного свої фаворити... Ти от, наприклад, нікчемних іспанців ставиш вище... Час покаже.
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    Sauron
    online
      Sauron, 03.07.2021 17:19
    0
    Довбик сказал не подумав.
    Он пока не готов к славе и журналистам.
    Его застали врасплох.
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    Brian
    online
      Brian, 03.07.2021 17:15
    -1
    Довбик наверное перепутал Англию с Италией или Испанией.
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    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.07.2021 17:12
    0
    С каких это пор сборная Англии стала сильнейшей в мире? Его неправильно информировали,двойка...
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    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 03.07.2021 16:58
    +2
    Довбик просто на емоціях. Традиційно одна з найсильніших збірних.
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    oleko72
    online
      oleko72, 03.07.2021 16:57
    +2
    Артем ДОВБИК: «Англия – самая сильная сборная Европы и мира».
    Да че уж там...Вселенной!
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    GloryUkraine
    online
      GloryUkraine, 03.07.2021 16:58
    +2
    Довбик просто на емоціях. Традиційно одна з найсильніших збірних.
    Ссылка
    oleko72
    online
      oleko72, 03.07.2021 16:57
    +2
    Артем ДОВБИК: «Англия – самая сильная сборная Европы и мира».
    Да че уж там...Вселенной!
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 03.07.2021 17:31
    0
    Да и что по вашему Артем должен был сказать в разрезе игры с Англией, что Испания самая сильная, или что Англия с 60х годов не выиграла ниодного ЧЕ или ЧМ? Как раз тут он все грамотно сказал, пускай Англия слушает и задирает повыше нос, а нам это на руку
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 03.07.2021 17:28
    0
    Ну парни вы придираетесь... Говорить что самая сильная Италия или Испания или Германия или Франция тоже неправильно, но с другой стороны есть десяток сборных, каждую из которых можно назвать самой сильной и это тоже не будет ошибкой. Вот например Франция действующий чемпион мира, а Португалия пока ещё Европы, а Бельгия лидер рейтинга, а Бразилия и Аргентина претендуют на копа Америка, я к тому что Англия по составу всегда считалась претендентом на победу в любом турнире, другое дело что с тренерами всегда беда)
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 03.07.2021 17:21
    0
    Сказал это, т.к. хочет контракт с клубом АПЛ... Англия- не самая сильная сборная Европы, а тем более, мира, но одна из самых...
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 03.07.2021 17:19
    0
    Довбик сказал не подумав.
    Он пока не готов к славе и журналистам.
    Его застали врасплох.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.07.2021 17:12
    0
    С каких это пор сборная Англии стала сильнейшей в мире? Его неправильно информировали,двойка...
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