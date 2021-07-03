Леонардо БОНУЧЧИ: «Мы доминировали в игре с Бельгией»

Защитник сборной Италии – о выходе в полуфинал

  • 03.07.2021 16:36
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Леонардо БОНУЧЧИ: «Мы доминировали в игре с Бельгией»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Бонуччи

Центральный защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился впечатлениями от победы 2:1 над Бельгией в четвертьфинале Евро-2020:

«Мы знали о силе Бельгии, особенно в атаке, и о той опасности, которую они представляли для нас на контратаках. Мы довели счет до 2:0 и доминировали в игре, а затем соперник вернулся в игру с помощью сомнительного пенальти. Мы очень хорошо держались и еще раз показали, насколько важно сердце этой итальянской команды и итальянцев.

Теперь мы можем продолжать мечтать, но не витая в облаках. Испания - отличная команда, но мы начали этот турнир с мечтой в наших сердцах, давайте сохраним ее до конца. Впереди два матча, самый сложный будет против Испании, которая сыграет так же, как Бельгия. Они выглядели так, словно у них может ничего не получиться, но они снова встали на ноги, так что это будет битва до самого конца».

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Источник — Football-Italia

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