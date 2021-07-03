ВИДЕО. Обращение Владимира Кличко перед матчем Украина – Англия

Легендарный боксер с нетерпением ждет поединка

  • 03.07.2021 15:57
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ВИДЕО. Обращение Владимира Кличко перед матчем Украина – Англия
© Instagram. Владимир Кличко

Легенда мирового бокса Владимир Кличко накануне матча четвертьфинала Евро-2020 Украина – Англия (3 июля, 22:00) на своей странице в Инстаграме выступил с обращением к фанатам на английском языке:

«Привет, народ. Люди постоянно спрашивают меня, что я думаю о сегодняшнем матче Украина — Англия. Я бы ни за что не пропустил такое событие. Если кому и нужно будет что-то пропустить, то надеюсь, что это будет вратарь сборной Англии, когда мяч влетит в сетку!

Давайте все смотреть матч, болеть за наши уважаемые страны и веселиться. Удачи обеим командам, особенно сине-желтой. Спасибо всем фанатам, вы делаете эти великие события такими особенными. Слава Украине!», - сказал Кличко-младший.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Источник — Instagram

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