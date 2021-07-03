Динамо – Лозанна. Известен стартовый состав киевлян

Сегодня, 3 июля «Динамо» Киев в рамках предсезонного сбора в Швейцарии проведет контрольный матч против «Лозанны». Начало – в 16:00 по Киеву.
Стал известен состав «Динамо» на матч:
«Динамо» Киев: Бойко, Кравченко, Бражко, Сирота, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Леднев, Родригеш, Антюх, Супряга
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Источник — ФК Динамо Киев
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