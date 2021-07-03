ФОТО. Утренняя тренировка сборной Украины в Риме

Сегодня вечером в Риме сборная Украины проведет матч четвертьфинала Евро-2020 против Англии. Начало – в 22:00 по Киеву.
Сегодня утром сборная Украины провела тренировку на одном из полей Центра олимпийской подготовки имени Джулио Онести. Занятие продолжалось 45 минут:
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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