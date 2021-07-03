Порту. Стаховский вылетел в полуфинале

Сегодня Сергей Стаховский в полуфинале хардового челленджера в Порту в двух сетах проиграл Алтугу Челикбилеку из Турции. Матч продолжался 1 час и 12 минут.
1/2 финала
Алтуг Челикбилек (Турция) – Сергей Стаховский (Украина) – 6:2, 6:1
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Источник — Sport.ua
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