Порту. Стаховский вылетел в полуфинале

Украинский теннисист прекратил борьбу на турнире

  • 03.07.2021 15:16
  • 241 просмотр
  • 1 комментарий
Порту. Стаховский вылетел в полуфинале
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Сегодня Сергей Стаховский в полуфинале хардового челленджера в Порту в двух сетах проиграл Алтугу Челикбилеку из Турции. Матч продолжался 1 час и 12 минут.

1/2 финала

Алтуг Челикбилек (Турция) – Сергей Стаховский (Украина) – 6:2, 6:1

Вчера в четвертьфинале Стаховский обыграл Гонсалу Оливейру.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 03.07.2021 16:43
    0
    Полуфинал челленджера для Стаховского отличный результат
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 03.07.2021 16:43
    0
    Полуфинал челленджера для Стаховского отличный результат
    Ссылка
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