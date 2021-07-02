Порту. Стаховский вышел в полуфинал челленджера

Украинец обыграл Гонсалу Оливейру

  • 02.07.2021 17:43
  • 361 просмотр
  • 1 комментарий
Порту. Стаховский вышел в полуфинал челленджера
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Сегодня Сергей Стаховский в четвертьфинале челленджера в Порту в двух сетах обыграл португальца Гонсалу Оливейру.

Оба сета завершились тай-брейками. Матч продолжался 2 часа и 6 минут.

1/4 финала

Гонсалу Оливейра (Португалия) – Сергей Стаховский (Украина) – 6:7 (2), 6:7 (5)

В полуфинале соперником Стаховского будет турок Алтуг Челикбилек. Вчера в первом раунде Стаховский обыграл итальянца Маттео Виолу.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 02.07.2021 18:01
    +1
    Віолу в другому раунді
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 02.07.2021 18:01
    +1
    Віолу в другому раунді
    Ссылка
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