Порту. Стаховский вышел в полуфинал челленджера

Сегодня Сергей Стаховский в четвертьфинале челленджера в Порту в двух сетах обыграл португальца Гонсалу Оливейру.
Оба сета завершились тай-брейками. Матч продолжался 2 часа и 6 минут.
1/4 финала
Гонсалу Оливейра (Португалия) – Сергей Стаховский (Украина) – 6:7 (2), 6:7 (5)
В полуфинале соперником Стаховского будет турок Алтуг Челикбилек. Вчера в первом раунде Стаховский обыграл итальянца Маттео Виолу.
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Источник — Sport.ua
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