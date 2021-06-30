Стаховский пробился в четвертьфинал челленджера в Порту

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№242 ATP) одержал еще одну победу на хардовом челленджере в Порту.
В матче второго круга украинец обыграл Маттео Виолу из Италии (№260 ATP).
Порту. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Маттео Виола (Италия) – 6:2, 4:6, 7:5
В четвертьфинале Стаховского ждет Гонсало Оливейра из Португалии (№297 ATP).
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Источник — Sport.ua
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