Джейми РЕДНАПП: «Шева не считает, что они уже проиграли»

Экс-игрок сборной Англии пообщался с наставником сборной Украины

  • 03.07.2021 14:51
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Джейми РЕДНАПП: «Шева не считает, что они уже проиграли»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Реднапп

Бывший игрок сборной Англии и бронзовый призер Евро-1996 Джейми Реднапп рассказал о том, что пообщался с Андреем Шевченко накануне матча четвертьфинала Евро-2020 Украина – Англия, который пройдет сегодня, 3 июля в Риме (начало – в 22:00 по Киеву):

«Я спросил его, не приготовил ли он для нас какие-нибудь тактические сюрпризы. Конечно, он ничего не выдал – извини, Гарет, я пробовал, но он не сдался.

Шева не считает, что они уже проиграли. Он хочет, чтобы Украина соревновалась и побеждала. Как тренер он много работал, чтобы проявить себя, как можно лучше.

Он почти ушел в политику и хотел стать профессиональным игроком в гольф, но теперь он нашел свою настоящую страсть. Я буду удивлен, если он не станет тренировать клуб в ближайшее время, может быть, даже в АПЛ.

Но, Боже, надеюсь, в субботу вечером твоя удача, наконец, иссякнет. Вперед, Англия!».

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Источник — Daily Mail

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