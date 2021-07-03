Алексей ГУЦУЛЯК: «Если дотянем до серии пенальти – то выиграем у Англии»

Полузащитник «Десны» Алексей Гуцуляк поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020 Украина – Англия, который состоится сегодня, 3 июля, в Риме (начало – 22:00 по Киеву):

«Наша команда сейчас в хорошем настроении и с хорошими амбициями. Этому поспособствовала победа над Швецией. Сейчас мы на коне.

Но Англия тоже непростая команда, они еще не пропускали на этом Евро. Будет тяжело. Я почему-то думаю, что в основное время будет ничья. Если дотянем до серии пенальти, то, думаю, выиграем».