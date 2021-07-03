Алексей ГУЦУЛЯК: «Если дотянем до серии пенальти – то выиграем у Англии»

Хавбек «Десны» - о матче 1/4 финала Евро-2020

  • 03.07.2021 13:47
  • 919 просмотров
  • 2 комментария
Алексей ГУЦУЛЯК: «Если дотянем до серии пенальти – то выиграем у Англии»
© Футбол 1/2/3. Алексей Гуцуляк

Полузащитник «Десны» Алексей Гуцуляк поделился ожиданиями от матча четвертьфинала Евро-2020 Украина – Англия, который состоится сегодня, 3 июля, в Риме (начало – 22:00 по Киеву):

«Наша команда сейчас в хорошем настроении и с хорошими амбициями. Этому поспособствовала победа над Швецией. Сейчас мы на коне.

Но Англия тоже непростая команда, они еще не пропускали на этом Евро. Будет тяжело. Я почему-то думаю, что в основное время будет ничья. Если дотянем до серии пенальти, то, думаю, выиграем».

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Источник — Трибуна

(8 голосов)

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Комментарии
    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 03.07.2021 14:57
    0
    Не треба нікуди тягнути. Голандці теж нормально пройшли групу і що? Вилетіли проти чехів.
    Матч на матч не схожий. До цього моменту Англія не пропускала, а сьогодні може бути провал оборони. Так буває.
    Тому чекаю на пермогу в основний час. Нам треба ще підійти свіжими до півфіналу.
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    Invincible
      Invincible, 03.07.2021 14:24
    +2
    Якщо вийдемо тягнути до серії пенальті - то точно програємо.
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    Invincible
      Invincible, 03.07.2021 14:24
    +2
    Якщо вийдемо тягнути до серії пенальті - то точно програємо.
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    IronValdemar
    online
      IronValdemar, 03.07.2021 14:57
    0
    Не треба нікуди тягнути. Голандці теж нормально пройшли групу і що? Вилетіли проти чехів.
    Матч на матч не схожий. До цього моменту Англія не пропускала, а сьогодні може бути провал оборони. Так буває.
    Тому чекаю на пермогу в основний час. Нам треба ще підійти свіжими до півфіналу.
    Ссылка
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