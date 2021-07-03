ФОТО. Известна форма, в которой Украина сыграет с Англией

Сегодня, 3 июня в Риме сборная Украины проведет матч 1/4 финала Евро-2020 против Англии. Начало – в 22:00 по Киеву.
Стало известно, в каких формах команды выйдут на сегодняшний матч. Украина сыграет в желтом комплекте, Англия – в белом:
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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