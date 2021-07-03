Андрей ПАВЕЛКО: «Игроки сборной получат максимальные премиальные»

Президент УАФ – о мотивации для команды Андрея Шевченко

  • 03.07.2021 12:34
  • 1749 просмотров
  • 6 комментариев
Андрей ПАВЕЛКО: «Игроки сборной получат максимальные премиальные»
© Facebook. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о премиальных для сборной Украины на Евро-2020:

«Наши игроки не спрашивают о призовых, не спрашивают, сколько другие команды получают, сколько они. Их интересует результат, выступление на чемпионате Европы, успешное выступление. Это говорит о том, что для нашей сборной самое главное – выступить как можно лучше и представить свою страну на европейском форуме. 

А уж поверьте, что они, как всегда, получат максимальные премиальные. Мы все понимаем, что деньги, которые УЕФА дает за выступления, это все благодаря игре нашей сборной, благодаря нашим игрокам. 

Точно могу сказать, что наши игроки будут очень довольны, они это знают. Будут рассчитаны все налоги, все будет открыто. Надеюсь, что этот вопрос сейчас не беспокоит наших игроков».

Сегодня сборная Украины в четвертьфинале Евро-2020 сыграет с Англией.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ТК Футбол

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 03.07.2021 13:00
    -3
    Вот и хорошо, заслужили.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno.
      Kovalenkobrevno., 03.07.2021 13:00
    +2
    Интересно, сколько эта повелка получит? Явно, больше всех.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 03.07.2021 12:58
    +2
    Невже по 100 мінімалок дадуть???
    Ссылка
    Pavelgorov
      Pavelgorov, 03.07.2021 12:52
    +2
    Павелко и ты получишь?
    Ссылка
    Westwood.
    online
      Westwood., 03.07.2021 12:51
    +1
    Они без этого получают нормально пусть на минималку поживут
    Ссылка
    Сергей Руденко
    online
      Сергей Руденко, 03.07.2021 12:42
    +2
    Дико каждый раз читать о мотивации сборной деньгами.
    Ссылка
    Kovalenkobrevno.
      Kovalenkobrevno., 03.07.2021 13:00
    +2
    Интересно, сколько эта повелка получит? Явно, больше всех.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 03.07.2021 12:58
    +2
    Невже по 100 мінімалок дадуть???
    Ссылка
    Pavelgorov
    online
      Pavelgorov, 03.07.2021 12:52
    +2
    Павелко и ты получишь?
    Ссылка
    Сергей Руденко
    online
      Сергей Руденко, 03.07.2021 12:42
    +2
    Дико каждый раз читать о мотивации сборной деньгами.
    Ссылка
    Westwood.
    online
      Westwood., 03.07.2021 12:51
    +1
    Они без этого получают нормально пусть на минималку поживут
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности