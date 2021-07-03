Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «В тактическом плане британцы очень легко «читаются»

Специалист считает, что нужно решить вопрос Стерлинга

  • 03.07.2021 12:02
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Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «В тактическом плане британцы очень легко «читаются»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный менеджер и эксперт Вячеслав Заховайло сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Швеция – Украина.
 
«Оставляя в сторону патриотизм, нужно разобрать ситуацию. Победа над Швецией показала, что в нашей игре остается очень много нюансов. Я знаю, что сборная Украины может играть гораздо лучше. Из наших футболистов можно выжать качественный футбол.
 
Прежде всего в матче нужно решить вопрос Стерлинга, который ездит на мотоцикле по полю. Против Рахима необходимо найти противоядие. В общем Англия – очень атлетическая команда, которая играет в прямолинейный футбол, как железная дорога.
 
В тактическом плане британцы очень легко «читаются». При наличии правильной структуры и построения игры можно нивелировать все козыри соперника. Надеюсь, что у Андрея Шевченко все получится. Не могу сказать, что Англия – фаворит Евро-2020.
 
Поединок будет напряженным. Не хочу ставить на результат. Мой скромный прогноз - тотал голов больше 2,5. Думаю, что футбол будет результативный», – заявил Заховайло.

Матч Украина - Англия состоится в субботу в Риме. Начало в 22:00 по Киеву.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020

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Источник — Рейтинг букмекеров

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