Посольство Великобритании: «Надеемся, Украина снова будет играть в Донецке»

И в Крыму

  • 03.07.2021 11:43
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Посольство Великобритании: «Надеемся, Украина снова будет играть в Донецке»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Посольство Великобритании в Украине вспомнило матч украинской и английской сборных на Евро-2012 в Донецке (0:1). 

«Англия сыграет с Украиной в 1/4 финала Евро-2020. В последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов на Евро-2012 в Донецке. В тот день после напряженного матча Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни. 

Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым. 

Британия является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития», – сказано в заявлении.

Матч Украина - Англия состоится в субботу в Риме. Начало в 22:00 по Киеву.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020

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