Посольство Великобритании: «Надеемся, Украина снова будет играть в Донецке»

Посольство Великобритании в Украине вспомнило матч украинской и английской сборных на Евро-2012 в Донецке (0:1).
«Англия сыграет с Украиной в 1/4 финала Евро-2020. В последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов на Евро-2012 в Донецке. В тот день после напряженного матча Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни.
Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.
Британия является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития», – сказано в заявлении.
Матч Украина - Англия состоится в субботу в Риме. Начало в 22:00 по Киеву.
Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020
Ми сподіваємось, що у найближчому майбутньому 🇺🇦 збірна знову зможе зіграти в підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати у післясезонну відпустку до 🇺🇦 Криму.— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) July 2, 2021
Британія є партнером, другом та прихильником України у сферах безпеки, реформ та розвитку.#UKandUkraine
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Источник — Twitter
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