Посольство Великобритании: «Надеемся, Украина снова будет играть в Донецке»

Посольство Великобритании в Украине вспомнило матч украинской и английской сборных на Евро-2012 в Донецке (0:1).

«Англия сыграет с Украиной в 1/4 финала Евро-2020. В последний раз обе команды встречались в рамках европейских чемпионатов на Евро-2012 в Донецке. В тот день после напряженного матча Англия вышла победителем благодаря голу Уэйна Руни.

Мы надеемся, что в ближайшем будущем украинская сборная снова сможет сыграть в подконтрольном Украине Донецке, а потом поехать в послесезонный отпуск в украинский Крым.

Британия является партнером, другом и сторонником Украины в сферах безопасности, реформ и развития», – сказано в заявлении.

Матч Украина - Англия состоится в субботу в Риме. Начало в 22:00 по Киеву.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020