ИСМАИЛИ: «Когда вернулся к тренировкам, почувствовал дискомфорт»

Защитник «Шахтера» – о сроках возвращения в общую группу и адаптации новичков

  • 03.07.2021 10:50
  • 937 просмотров
  • 1 комментарий
ИСМАИЛИ: «Когда вернулся к тренировкам, почувствовал дискомфорт»
© ФК Шахтер Донецк. Исмаили

Защитник «Шахтера» Исмаили рассказал о своем восстановлении, сроках возвращения в общую группу и адаптации новичков.
 
– Исмаили, расскажи, чем занимаешься на индивидуальных тренировках и как себя чувствуешь?
– Я начал работать на неделю раньше, чем все, из-за того что у меня была серьезная травма колена. Все хорошо, но, к сожалению, когда вернулся к тренировкам с командой, почувствовал дискомфорт. Сейчас вновь занимаюсь индивидуально, стараюсь потихоньку интегрироваться в команду, больше работая в фитнесе для укрепления мышечной ткани. Надеюсь, уже спустя пару недель смогу работать в общей группе.
 
– Пару дней назад ты работал в общей группе, проблемы начались после этого?
– Нет, дискомфорт я почувствовал еще во время первой недели работы с командой. А бывает по-разному: то чувствуешь боль, то нет. Повторюсь, нужно потихоньку интегрироваться и возвращаться. Надеюсь, проблем не возникнет, я стану чувствовать себя лучше и буду помогать «Шахтеру», работая со всей группой игроков.
 
– Какую работу ты выполняешь в фитнесе, как она сочетается с занятиями на поле?
– Я акцентировано работаю на усиление коленного сустава. Есть разные типы упражнений, всегда появляются разные проблемы, но это мелочи. Мы стараемся правильно подбирать весь комплекс, чтобы я не чувствовал дискомфорта. Как бы там ни было, стараюсь восстановиться как можно быстрее и быть готовым на 100 процентов.
 
– Что скажешь об австрийском этапе сборов, как тебе условия?
– Условия отличные: великолепный отель, хорошие поля. Интересная тактическая работа, физические нагрузки, условия позволяют проводить любую работу. Так что сборы хорошие, условия на уровне!
 
– Что скажешь о новом тренерском штабе? Как построено общение с Роберто Де Дзерби, о чем с ним говорите?
– Понятно, что сейчас все немного отличается от того, к чему мы привыкли. Раньше мы говорили на португальском языке, но итальянский я также понимаю. Мы и сейчас общаемся, а через некоторое время, думаю, будем понимать все на 100 процентов. Теперь у нас немного другая работа, много тактического направления. К сожалению, я не так долго занимался с командой, но вижу, что всем игрокам нравится и они довольны тренировками. Все хотят проявить себя наилучшим образом в этом году.
 
– Уже хочется быстрее приступить к тренировкам с Роберто Де Дзерби?
– Я возвращался из отпуска с большим энтузиазмом, думал, что уже приступлю к тренировкам после продолжительной паузы. Но потом снова появились проблемы. Надеюсь, на следующей неделе смогу приблизиться к команде и быть вместе с ребятами.
 
– С новичками успел познакомиться?
– Да, конечно же, мы уже пообщались. Больше с Марлоном и Педриньо, потому что мы говорим на одном языке. Вижу, что они хорошие игроки и помогут команде. Они интегрируются и будут частью коллектива.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 03.07.2021 11:32
    0
    Уже давно должен был вернуться, не первый раз пытается начать тренировался,но не выходит. Грустно осознавать, но , видимо если и вернётся Исмаили, то на прежний уровень не вернётся. А жаль....
    Ссылка
    xxxxxxxxxxxxххх
    online
      xxxxxxxxxxxxххх, 03.07.2021 11:32
    0
    Уже давно должен был вернуться, не первый раз пытается начать тренировался,но не выходит. Грустно осознавать, но , видимо если и вернётся Исмаили, то на прежний уровень не вернётся. А жаль....
    Ссылка
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