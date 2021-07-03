ИСМАИЛИ: «Когда вернулся к тренировкам, почувствовал дискомфорт»

Защитник «Шахтера» Исмаили рассказал о своем восстановлении, сроках возвращения в общую группу и адаптации новичков.



– Исмаили, расскажи, чем занимаешься на индивидуальных тренировках и как себя чувствуешь?

– Я начал работать на неделю раньше, чем все, из-за того что у меня была серьезная травма колена. Все хорошо, но, к сожалению, когда вернулся к тренировкам с командой, почувствовал дискомфорт. Сейчас вновь занимаюсь индивидуально, стараюсь потихоньку интегрироваться в команду, больше работая в фитнесе для укрепления мышечной ткани. Надеюсь, уже спустя пару недель смогу работать в общей группе.



– Пару дней назад ты работал в общей группе, проблемы начались после этого?

– Нет, дискомфорт я почувствовал еще во время первой недели работы с командой. А бывает по-разному: то чувствуешь боль, то нет. Повторюсь, нужно потихоньку интегрироваться и возвращаться. Надеюсь, проблем не возникнет, я стану чувствовать себя лучше и буду помогать «Шахтеру», работая со всей группой игроков.



– Какую работу ты выполняешь в фитнесе, как она сочетается с занятиями на поле?

– Я акцентировано работаю на усиление коленного сустава. Есть разные типы упражнений, всегда появляются разные проблемы, но это мелочи. Мы стараемся правильно подбирать весь комплекс, чтобы я не чувствовал дискомфорта. Как бы там ни было, стараюсь восстановиться как можно быстрее и быть готовым на 100 процентов.



– Что скажешь об австрийском этапе сборов, как тебе условия?

– Условия отличные: великолепный отель, хорошие поля. Интересная тактическая работа, физические нагрузки, условия позволяют проводить любую работу. Так что сборы хорошие, условия на уровне!



– Что скажешь о новом тренерском штабе? Как построено общение с Роберто Де Дзерби, о чем с ним говорите?

– Понятно, что сейчас все немного отличается от того, к чему мы привыкли. Раньше мы говорили на португальском языке, но итальянский я также понимаю. Мы и сейчас общаемся, а через некоторое время, думаю, будем понимать все на 100 процентов. Теперь у нас немного другая работа, много тактического направления. К сожалению, я не так долго занимался с командой, но вижу, что всем игрокам нравится и они довольны тренировками. Все хотят проявить себя наилучшим образом в этом году.



– Уже хочется быстрее приступить к тренировкам с Роберто Де Дзерби?

– Я возвращался из отпуска с большим энтузиазмом, думал, что уже приступлю к тренировкам после продолжительной паузы. Но потом снова появились проблемы. Надеюсь, на следующей неделе смогу приблизиться к команде и быть вместе с ребятами.



– С новичками успел познакомиться?

– Да, конечно же, мы уже пообщались. Больше с Марлоном и Педриньо, потому что мы говорим на одном языке. Вижу, что они хорошие игроки и помогут команде. Они интегрируются и будут частью коллектива.

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