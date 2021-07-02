МАРЛОН: «Рад сыграть за Шахтер. Постепенно подхожу к оптимальной форме»

Защитник «Шахтера» Марлон прокомментировал свой дебютный матч, рассказал об адаптации в коллективе и уровне тренировок в команде.

– Очень рад, что уже сыграл за «Шахтер». Большая честь и гордость разделить этот момент с партнерами по команде и тренерским составом. Сам матч мне понравился, удалось воплотить на практике задумки тренера и добыть победу.

– Взаимопонимание на поле уже чувствуется? С кем из партнеров успел сыграться?

– Да, конечно! Потихоньку появляется взаимопонимание со всеми. Благодаря тренировкам мы с каждым днем прибавляем в этом аспекте. На поле воплотили все на практике и добились хорошей игры.

– Наступил экватор сборов в Австрии. Ты уже в оптимальной форме?

– Постепенно подхожу к этой форме. Думаю, готов на 80 процентов, но в деталях еще нужно прибавить. Тренировки и матчи позволят обрести стопроцентную готовность.

– Практически ежедневно тренировки были дважды в день. Каков сейчас уровень усталости?

– Высочайший уровень усталости, но это элемент футбольной жизни, составляющая успеха в будущем, для чего нужно жертвовать собой. Да, я сильно устал, но ничего страшного, продолжаем работать.