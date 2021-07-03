Лестер подписал одного из лидеров Лилля за 20 млн евро

Полузащитник «Лилля» Бубакари Сумаре перешел в «Лестер Cити». Стороны подписали контракт сроком на 5 лет.



По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 20 миллионов евро.



Сумаре – опорный полузащитник, в прошлом сезоне провел 43 матча за «Лилль», на его счету две результативные передачи.



Любопытно, что четыре года назад Бубакари достался «Лиллю» бесплатно, перейдя свободным агентом из дубля ПСЖ.

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