Сборная Бельгии повторила рекорд финальных турниров ЧЕ

В четвертьфинальном поединке с итальянцами сборная Бельгия продлила свою безничейную серию в финальных турнирах чемпионатов Европы до 17 матчей (9 побед и 8 поражений) и повторила тем самым рекорд Евро, принадлежащий Чехии. Последнюю мировую «красные дьяволы» расписали 18 июня 1980 года с… Италией - 0:0. Продолжили бельгийцы и еще одну серию - голевую - до 9 игр. Более продолжительные забивные серии имели только Англия и Португалия.
Самые продолжительные безничейные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
17* (+9-8)
|
Бельгия
|
22.06.1980
|
ФРГ
|
1:2
|
|
|
|
17 (+8-9)
|
Чехия
|
30.06.1996
|
Германия
|
1:2
|
17.06.2016
|
Хорватия
|
2:2
|
13 (+9-4)
|
Германия
|
23.06.2004
|
Чехия
|
1:2
|
16.06.2016
|
Польша
|
0:0
|
12* (+6-6)
|
Нидерланды
|
30.06.2004
|
Португалия
|
1:2
|
|
|
|
11 (+9-2)
|
Португалия
|
14.06.1996
|
Турция
|
1:0
|
24.06.2004
|
Англия
|
2:2
|
10 (+6-4)
|
Португалия
|
30.06.2004
|
Нидерланды
|
2:1
|
27.06.2012
|
Испания
|
0:0
|
10* (+3-7)
|
Украина
|
11.06.2012
|
Швеция
|
2:1
|
|
|
|
9 (+5-4)
|
Россия
|
12.06.2004
|
Испания
|
0:1
|
12.06.2012
|
Польша
|
1:1
|
8* (+3-5)
|
Дания
|
27.06.2004
|
Чехия
|
0:3
|
|
|
Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Серия
|
Сборная
|
Началась
|
|
|
Завершилась
|
|
|
|
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
11
|
Англия
|
26.06.1996
|
Германия
|
1:1
|
24.06.2012
|
Италия
|
0:0
|
10
|
Португалия
|
12.06.2000
|
Англия
|
3:2
|
04.07.2004
|
Греция
|
0:1
|
9
|
Франция
|
11.06.2000
|
Дания
|
3:0
|
25.06.2004
|
Греция
|
0:1
|
9*
|
Бельгия
|
18.06.2016
|
Ирландия
|
3:0
|
|
|
|
8
|
ФРГ/Германия
|
10.06.1988
|
Италия
|
1:1
|
26.06.1992
|
Дания
|
0:2
|
8
|
Хорватия
|
17.06.2004
|
Франция
|
2:2
|
18.06.2012
|
Испания
|
0:1
|
8
|
Португалия
|
12.06.2016
|
Венгрия
|
3:3
|
27.06.2021
|
Бельгия
|
0:1
* серия не закончена.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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