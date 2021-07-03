Сборная Бельгии повторила рекорд финальных турниров ЧЕ

В четвертьфинальном поединке с итальянцами сборная Бельгия продлила свою безничейную серию в финальных турнирах чемпионатов Европы до 17 матчей (9 побед и 8 поражений) и повторила тем самым рекорд Евро, принадлежащий Чехии. Последнюю мировую «красные дьяволы» расписали 18 июня 1980 года с… Италией - 0:0. Продолжили бельгийцы и еще одну серию - голевую - до 9 игр. Более продолжительные забивные серии имели только Англия и Португалия.

Самые продолжительные безничейные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия Сборная Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 17* (+9-8) Бельгия 22.06.1980 ФРГ 1:2 17 (+8-9) Чехия 30.06.1996 Германия 1:2 17.06.2016 Хорватия 2:2 13 (+9-4) Германия 23.06.2004 Чехия 1:2 16.06.2016 Польша 0:0 12* (+6-6) Нидерланды 30.06.2004 Португалия 1:2 11 (+9-2) Португалия 14.06.1996 Турция 1:0 24.06.2004 Англия 2:2 10 (+6-4) Португалия 30.06.2004 Нидерланды 2:1 27.06.2012 Испания 0:0 10* (+3-7) Украина 11.06.2012 Швеция 2:1 9 (+5-4) Россия 12.06.2004 Испания 0:1 12.06.2012 Польша 1:1 8* (+3-5) Дания 27.06.2004 Чехия 0:3

Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия Сборная Началась Завершилась Дата Соперник Счет Дата Соперник Счет 11 Англия 26.06.1996 Германия 1:1 24.06.2012 Италия 0:0 10 Португалия 12.06.2000 Англия 3:2 04.07.2004 Греция 0:1 9 Франция 11.06.2000 Дания 3:0 25.06.2004 Греция 0:1 9* Бельгия 18.06.2016 Ирландия 3:0 8 ФРГ/Германия 10.06.1988 Италия 1:1 26.06.1992 Дания 0:2 8 Хорватия 17.06.2004 Франция 2:2 18.06.2012 Испания 0:1 8 Португалия 12.06.2016 Венгрия 3:3 27.06.2021 Бельгия 0:1

* серия не закончена.