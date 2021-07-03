Сборная Бельгии повторила рекорд финальных турниров ЧЕ

Безничейная серия «красных дьяволов» на Евро достигла 17 матчей

  • 03.07.2021 10:15
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Сборная Бельгии повторила рекорд финальных турниров ЧЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четвертьфинальном поединке с итальянцами сборная Бельгия продлила свою безничейную серию в финальных турнирах чемпионатов Европы до 17 матчей (9 побед и 8 поражений) и повторила тем самым рекорд Евро, принадлежащий Чехии. Последнюю мировую «красные дьяволы» расписали 18 июня 1980 года с… Италией - 0:0. Продолжили бельгийцы и еще одну серию - голевую - до 9 игр. Более продолжительные забивные серии имели только Англия и Португалия.

Самые продолжительные безничейные серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия

Сборная

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

17* (+9-8)

Бельгия

22.06.1980

ФРГ

1:2

 

 

 

17 (+8-9)

Чехия

30.06.1996

Германия

1:2

17.06.2016

Хорватия

2:2

13 (+9-4)

Германия

23.06.2004

Чехия

1:2

16.06.2016

Польша

0:0

12* (+6-6)

Нидерланды

30.06.2004

Португалия

1:2

 

 

 

11 (+9-2)

Португалия

14.06.1996

Турция

1:0

24.06.2004

Англия

2:2

10 (+6-4)

Португалия

30.06.2004

Нидерланды

2:1

27.06.2012

Испания

0:0

10* (+3-7)

Украина

11.06.2012

Швеция

2:1

 

 

 

9 (+5-4)

Россия

12.06.2004

Испания

0:1

12.06.2012

Польша

1:1

8* (+3-5)

Дания

27.06.2004

Чехия

0:3

 

 

 

Самые продолжительные голевые серии в финальных турнирах чемпионатов Европы

Серия

Сборная

Началась

 

 

Завершилась

 

 

 

 

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

11

Англия

26.06.1996

Германия

1:1

24.06.2012

Италия

0:0

10

Португалия

12.06.2000

Англия

3:2

04.07.2004

Греция

0:1

9

Франция

11.06.2000

Дания

3:0

25.06.2004

Греция

0:1

9*

Бельгия

18.06.2016

Ирландия

3:0

 

 

 

8

ФРГ/Германия

10.06.1988

Италия

1:1

26.06.1992

Дания

0:2

8

Хорватия

17.06.2004

Франция

2:2

18.06.2012

Испания

0:1

8

Португалия

12.06.2016

Венгрия

3:3

27.06.2021

Бельгия

0:1

* серия не закончена.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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