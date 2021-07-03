Насер Шадли стал автором уникального рекорда

Бельгийский полузащитник был заменен через 4 минуты после появления на поле

  • 03.07.2021 10:08
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Насер Шадли стал автором уникального рекорда
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче с Италией (2:1) 31-летний полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли, вступив в игру на 69-й минуте встречи вместо Тома Менье, уже через 4 минуты был вынужден покинуть поле из-за травмы. Эта замена стала самой быстрой в истории финальных турниров чемпионатов Европы.

Прежний рекорд был установлен девятью днями ранее джокером команды Франции Люка Динем, который в поединке с Португалией отыграл всего 6 минут после выхода на поле.

Самые быстрые замены джокеров в финальных турнирах чемпионатов Европы

Время*

Замененный игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

4’

Насер ШАДЛИ

Бельгия

02.07.2021

1/4

Италия

1:2

6’

Люка ДИНЬ

Франция

23.06.2021

ГТ

Португалия

2:2

10’

Артем БЕСЕДИН

Украина

29.06.2021

1/8

Швеция

2:1

19’

Кристоф ДЮГАРРИ

Франция

22.06.1996

1/4

Нидерланды

0:0

21’

Эйрик БАККЕ

Норвегия

21.06.2000

ГТ

Словения

0:0

* после выхода на замену.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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