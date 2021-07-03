Насер Шадли стал автором уникального рекорда

В матче с Италией (2:1) 31-летний полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли, вступив в игру на 69-й минуте встречи вместо Тома Менье, уже через 4 минуты был вынужден покинуть поле из-за травмы. Эта замена стала самой быстрой в истории финальных турниров чемпионатов Европы.
Прежний рекорд был установлен девятью днями ранее джокером команды Франции Люка Динем, который в поединке с Португалией отыграл всего 6 минут после выхода на поле.
Самые быстрые замены джокеров в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Время*
|
Замененный игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
4’
|
Насер ШАДЛИ
|
Бельгия
|
02.07.2021
|
1/4
|
Италия
|
1:2
|
6’
|
Люка ДИНЬ
|
Франция
|
23.06.2021
|
ГТ
|
Португалия
|
2:2
|
10’
|
Артем БЕСЕДИН
|
Украина
|
29.06.2021
|
1/8
|
Швеция
|
2:1
|
19’
|
Кристоф ДЮГАРРИ
|
Франция
|
22.06.1996
|
1/4
|
Нидерланды
|
0:0
|
21’
|
Эйрик БАККЕ
|
Норвегия
|
21.06.2000
|
ГТ
|
Словения
|
0:0
* после выхода на замену.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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