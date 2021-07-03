Насер Шадли стал автором уникального рекорда

В матче с Италией (2:1) 31-летний полузащитник сборной Бельгии Насер Шадли, вступив в игру на 69-й минуте встречи вместо Тома Менье, уже через 4 минуты был вынужден покинуть поле из-за травмы. Эта замена стала самой быстрой в истории финальных турниров чемпионатов Европы.

Прежний рекорд был установлен девятью днями ранее джокером команды Франции Люка Динем, который в поединке с Португалией отыграл всего 6 минут после выхода на поле.

Самые быстрые замены джокеров в финальных турнирах чемпионатов Европы

Время* Замененный игрок Сборная Дата Стадия Соперник Счет 4’ Насер ШАДЛИ Бельгия 02.07.2021 1/4 Италия 1:2 6’ Люка ДИНЬ Франция 23.06.2021 ГТ Португалия 2:2 10’ Артем БЕСЕДИН Украина 29.06.2021 1/8 Швеция 2:1 19’ Кристоф ДЮГАРРИ Франция 22.06.1996 1/4 Нидерланды 0:0 21’ Эйрик БАККЕ Норвегия 21.06.2000 ГТ Словения 0:0

* после выхода на замену.