ФОТО. Зеленский пообщался со сборной Украины перед матчем с Англией

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с игроками сборной по видеосвязи перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Англии.



«Поговорил со сборной накануне матча с Англией. Это уже стало приятной традицией. Верю, что еще не раз смогу поддержать футболистов перед игрой от имени всех украинцев.



Парни, только вперед. Сегодня с вами на поле вся Украина», – написал Зеленский в инстаграме.

Матч Украина - Англия состоится в субботу в Риме. Начало в 22:00 по Киеву.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020