ФОТО. Зеленский пообщался со сборной Украины перед матчем с Англией

Президент Украины верит в команду

  • 03.07.2021 10:16
  • 632 просмотра
  • 5 комментариев
ФОТО. Зеленский пообщался со сборной Украины перед матчем с Англией
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с игроками сборной по видеосвязи перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Англии.
 
«Поговорил со сборной накануне матча с Англией. Это уже стало приятной традицией. Верю, что еще не раз смогу поддержать футболистов перед игрой от имени всех украинцев.
 
Парни, только вперед. Сегодня с вами на поле вся Украина», – написал Зеленский в инстаграме.

Матч Украина - Англия состоится в субботу в Риме. Начало в 22:00 по Киеву.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020

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Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.07.2021 10:32
    0
    Tka4enko_855, 03.07.2021 10:21
    Ты ибил?
    Чего сразу такое возмущение? Зеленский мог посоветовать,но это не говорит о том,что итальянские тренеры должны строго придерживаться его советам,хотя Президент Украины плохого не посоветует априори... Я так думаю,что и павелка по пьяни тоже с советами лезет, имеет право,как никак,он премии игрокам и тренерскому штабу раздает. Вот заставил Андрюшу Довбика на поле выпустить -и сразу эпохальный результат -мы в 1\4 ЕВРО 2020, Довбика даже хотят почетным гражданином (???!!!) его родного города назначить.
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    VoLShEbniC
    online
      VoLShEbniC, 03.07.2021 10:23
    -1
    Tka4enko_855, 03.07.2021 10:21
    Ты ибил?
    А ты дибил?
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.07.2021 10:23
    +1
    Пиар Президент.
    30 лет цирка.
    Сколько ж присосок по всей стране хотят присосаться к нашим пацанам.
    Все чинуши депутаты президенты.
    Интересно Король Дании тоже выходил на связь, или президент Чехии или премьер Италии.
    Матрица.
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    Tka4enko_855
    online
      Tka4enko_855, 03.07.2021 10:21
    -1
    VoLShEbniC, 03.07.2021 10:19
    Дал установки по игре, Назначил состав. Дал указания тренерскому штабу по заменам и тактике. На фига ты лезешь, это не 95 й квартал?
    Ты ибил?
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    VoLShEbniC
    online
      VoLShEbniC, 03.07.2021 10:19
    +1
    Дал установки по игре, Назначил состав. Дал указания тренерскому штабу по заменам и тактике. На фига ты лезешь, это не 95 й квартал?
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 03.07.2021 10:23
    +1
    Пиар Президент.
    30 лет цирка.
    Сколько ж присосок по всей стране хотят присосаться к нашим пацанам.
    Все чинуши депутаты президенты.
    Интересно Король Дании тоже выходил на связь, или президент Чехии или премьер Италии.
    Матрица.
    Ссылка
    VoLShEbniC
    online
      VoLShEbniC, 03.07.2021 10:19
    +1
    Дал установки по игре, Назначил состав. Дал указания тренерскому штабу по заменам и тактике. На фига ты лезешь, это не 95 й квартал?
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 03.07.2021 10:32
    0
    Tka4enko_855, 03.07.2021 10:21
    Ты ибил?
    Чего сразу такое возмущение? Зеленский мог посоветовать,но это не говорит о том,что итальянские тренеры должны строго придерживаться его советам,хотя Президент Украины плохого не посоветует априори... Я так думаю,что и павелка по пьяни тоже с советами лезет, имеет право,как никак,он премии игрокам и тренерскому штабу раздает. Вот заставил Андрюшу Довбика на поле выпустить -и сразу эпохальный результат -мы в 1\4 ЕВРО 2020, Довбика даже хотят почетным гражданином (???!!!) его родного города назначить.
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