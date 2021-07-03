ФОТО. Зеленский пообщался со сборной Украины перед матчем с Англией

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с игроками сборной по видеосвязи перед матчем 1/4 финала Евро-2020 против Англии.
«Поговорил со сборной накануне матча с Англией. Это уже стало приятной традицией. Верю, что еще не раз смогу поддержать футболистов перед игрой от имени всех украинцев.
Парни, только вперед. Сегодня с вами на поле вся Украина», – написал Зеленский в инстаграме.
Матч Украина - Англия состоится в субботу в Риме. Начало в 22:00 по Киеву.
Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020
Источник — Instagram
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30 лет цирка.
Сколько ж присосок по всей стране хотят присосаться к нашим пацанам.
Все чинуши депутаты президенты.
Интересно Король Дании тоже выходил на связь, или президент Чехии или премьер Италии.
Матрица.
30 лет цирка.
Сколько ж присосок по всей стране хотят присосаться к нашим пацанам.
Все чинуши депутаты президенты.
Интересно Король Дании тоже выходил на связь, или президент Чехии или премьер Италии.
Матрица.
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