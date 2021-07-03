ВИДЕО. Как сборная Украины обыгрывала Англию в Днепре

Десятого октября 2009 года сборная Украины добыла единственную победу в противостояниях с командой Англии.



В матче отбора ЧМ-2010 команда Алексея Михайличенко выиграла в большинстве благодаря голу Сергея Назаренко на 30-й минуте.



Из того состава в национальной сборной остались лишь Андрея Пятов и Андрей Ярмоленко. Андрей Шевченко сейчас тренирует команду, а в том матче не смог реализовать пенальти, заработанный Артемом Милевским.



В составе сборной Англии на Евро-2020 нет ни одного игрока из того матча.



Украина – Англия – 1:0

Гол: Назаренко (30).



Украина: 12.Пятов, 2.Ротань, 3.Кучер, 4.Тимощук, 5.Ракицкий, 7.Шевченко(К) (9.Гусев, 90), 8.Гай, 14.Хачериди, 15.Милевский, 16.Кобин, 18.Назаренко (6.Ярмоленко, 67).

Запасные: 1.Шовковский, 10.Воронин, 11.Селезнев, 13.Шевчук, 17.Михалик.

Англия: 1.Грин, 2.Джонсон, 3.Э.Коул, 4.Джеррард (16.Милнер, 46), 5.Фердинанд, 6.Терри(К), 7.Леннон (12.Джеймс, 15), 8.Лэмпард, 9.Хески (17.К.Коул, 72), 10.Руни, 11.Кэррик.

Запасные: 13.Бридж, 14.Апсон, 15.Берри, 18.Г.Агбонлахор.

В субботу, 3 июля, состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу, в котором сыграют сборные Украины и Англии.

Матч пройдет в Риме на «Стадио Олимпико». Немецкий арбитр Феликс Брых даст стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020