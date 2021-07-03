Вратарь Десны продолжит карьеру в Днепре-1

Новый вызов в карьере Евгения Паста

  • 03.07.2021 09:43
  • 874 просмотра
  • 2 комментария
Вратарь Десны продолжит карьеру в Днепре-1
© Денис Руденко/FootBoom. Евгений Паст

Голкипер черниговской «Десны» Евгений Паст продолжит карьеру в СК «Днепр-1».
 
Этим летом «Днепр-1» расстался сразу с двумя голкиперами – Богданом Сарнавским, который ушел в «Кривбасс», и Заури Махарадзе, новым местом работы которого станет «Полесье». Поэтому клубу потребовалось подписать нового вратаря, который смог бы конкурировать с Валерием Юрчуком.
 
33-летний Паст был основным в «Десне» на протяжении трех сезонов. Ранее он также выступал за одесский «Черноморец» и «Зирку».

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Источник — Динамомания

(2 голоса)

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Комментарии
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 03.07.2021 10:32
    0
    А СК и лично Пасту удачи, можно и за третье попробовать
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 03.07.2021 10:31
    0
    Десна, Олимпик, немножко Александрия, Николаев, Карпаты в обмен на почти Металист, немножко фарм ДК, бывший ФК Львов из Луцка, вроде бы то самое Закарпатье, совсем Металист,вселившийся в Горняк дух любимой команды Юзика ну и, конечно же, Скорук. И вдруг нам становится страшно что-то менять....
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 03.07.2021 10:32
    0
    А СК и лично Пасту удачи, можно и за третье попробовать
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 03.07.2021 10:31
    0
    Десна, Олимпик, немножко Александрия, Николаев, Карпаты в обмен на почти Металист, немножко фарм ДК, бывший ФК Львов из Луцка, вроде бы то самое Закарпатье, совсем Металист,вселившийся в Горняк дух любимой команды Юзика ну и, конечно же, Скорук. И вдруг нам становится страшно что-то менять....
    Ссылка
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