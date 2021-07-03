Вратарь Десны продолжит карьеру в Днепре-1

Голкипер черниговской «Десны» Евгений Паст продолжит карьеру в СК «Днепр-1».
Этим летом «Днепр-1» расстался сразу с двумя голкиперами – Богданом Сарнавским, который ушел в «Кривбасс», и Заури Махарадзе, новым местом работы которого станет «Полесье». Поэтому клубу потребовалось подписать нового вратаря, который смог бы конкурировать с Валерием Юрчуком.
33-летний Паст был основным в «Десне» на протяжении трех сезонов. Ранее он также выступал за одесский «Черноморец» и «Зирку».
Источник — Динамомания
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