ЛЕВЧЕНКО: «В отличие от Англии, у нас нет такой длинной скамейки запасных»

Специалист – о предстоящем матче

  • 03.07.2021 09:35
  • 469 просмотров
  • 0 комментариев
ЛЕВЧЕНКО: «В отличие от Англии, у нас нет такой длинной скамейки запасных»
© УАФ

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 с Англией.
 
— Понятно, что сборная Украины будет на подъеме, поскольку добилась победы, далеко прошла на чемпионате Европы, — все это добавило положительных эмоций и подняло нашу национальную команду на психологическую высоту. С одной стороны, это радует, но с другой — может вызвать ложное чувство, что всего уже добились… А ведь можно добиться большего и войти в историю, если удастся пробиться в полуфинал Евро-2020. Подобное может случиться один раз в жизни.
 
— Может ли Андрей Шевченко в матче с Англией сделать изменения в составе?
— Сложно сказать. Очень многое будет зависеть от физического состояния ребят. Не секрет ведь, что не все футболисты смогут восстановиться после непростого матча со Швецией. Однако, я надеюсь, что лидеры сборной Украины подойдут к четвертьфиналу в нормальном состоянии. В отличие от Англии, у нас нет такой длинной и качественной скамейки запасных. Англичане могут легко сделать ротацию. Впрочем, и у нас есть хорошие запасные — те же Макаренко и Довбик, которые вышли на замену в поединке со шведами и каши не испортили.
 
— Сборная Англии на Евро-2020 не пропустила ни одного мяча. Оборона англичан действительно настолько неприступна?
— Она, безусловно, заслуживает комплиментов, но голевые моменты у ворот Пикфорда соперники создавали, только вот забить не могли… В целом, защита и полузащита англичан на чемпионате Европы выглядят очень солидно. Кроме того, у них очень быстрые фланги, молниеносный переход от обороны в атаку. И все это действует комплексно, как часовой механизм. Вы только вспомните Кейна, который 90 минут может трудиться на разных участках поля, а на 91-й включиться впереди и забить.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Евро-2020

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности