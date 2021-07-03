Источник: Воспитанник Динамо покинул Колос

Нападник Дмитрий Хлебас покинул «Колос».



В составе ковалевского клуба во второй части прошлого сезона 27-летний футболист провел всего шесть матчей, отметившись одной результативной передачей.



Хлебас перешел в команду из Киевской области в январе этого года, подписав контракт до 2022 года.



«Колос» завершил прошлый сезон Премьер-лиги на четвертом месте. Команда Руслана Костишина сыграет в квалификации дебютного розыгрыша Лиги конференций.

Ранее «Колос» оставил Павел Ореховский.