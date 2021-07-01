ОФИЦИАЛЬНО. Колос попрощался с полузащитником команды

25-летний полузащитник Павел Ориховский официально покидает «Колос».
Клуб из Ковалевки попрощался с игроком в соцсети Instagram:
«Полузащитник Павел Ориховский покидает наш клуб. Спасибо за самоотдачу, позитивный настрой и безграничную жажду к победе. Удачи тебе во всем, Паша. Спасибо за все».
Хавбек, играя за «Колос» с лета 2019 года, провел 46 матчей и забил 9 голов.
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Источник — ФК Колос Ковалевка
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