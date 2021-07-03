Украина – Англия. Пресс-конференция Шевченко. Смотреть онлайн. LIVE

3 июля в 22:00 в Риме – матч 1/4 финала Евро-2020 между Украиной и Англией.
Смотрите в 23:55 видео онлайн: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко.
Плейер будет добавлен перед началом мероприятия.
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Источник — Sport.ua
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