ВИДЕО. Что говорили Шевченко и Зинченко перед матчем жизни против Англии

Третьего июля на поле легендарного римского «Стадио Олимпико» состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы Украина – Англия.



Для «сине-желтой» сборной – это очередной исторический рубеж, так как команда впервые продвинулась столь далеко на Евро.



Путевку в четвертьфинал подопечные Андрея Шевченко «выгрызли» в изнурительном поединке первого раунда плей-офф – против Швеции.



Вашему вниманию запись пресс-конференции Андрея Шевченко и Александра Зинченко перед матчем 1/4 Евро-2020 Украина – Англия.

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