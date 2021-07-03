ВИДЕО. Что говорили Шевченко и Зинченко перед матчем жизни против Англии

Главный тренер сборной Украины обещает, что его парни покажут характер

  • 03.07.2021 00:59
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ВИДЕО. Что говорили Шевченко и Зинченко перед матчем жизни против Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Третьего июля на поле легендарного римского «Стадио Олимпико» состоится четвертьфинальный матч чемпионата Европы Украина – Англия.
 
Для «сине-желтой» сборной – это очередной исторический рубеж, так как команда впервые продвинулась столь далеко на Евро.
 
Путевку в четвертьфинал подопечные Андрея Шевченко «выгрызли» в изнурительном поединке первого раунда плей-офф – против Швеции.
 
Вашему вниманию запись пресс-конференции Андрея Шевченко и Александра Зинченко перед матчем 1/4 Евро-2020 Украина – Англия.  

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Источник — Sport.ua

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