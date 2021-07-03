ФОТО. Предсезонная подготовка Динамо: экватор первого сбора

Завершился пятый день работы киевского «Динамо» на первом учебно-тренировочном сборе, который проходит в этом году в Дивон-ле-Бен.



Утром игроки «Динамо» восстанавливали силы после первого спарринга на швейцарском сборе в спа-центре отеля. В 16:00 началось теоретическое занятие. А уже через полтора часа киевляне вышли на поле Complexe Sportif, на вечернее занятие.



Завершилась вечерняя тренировка очередным мини-турниром в уже привычных составах. На этот раз снова обошлось без сюрпризов, победу одержали самые опытные игроки «Динамо».



Уже завтра, 3 июля, динамовцы проведут второй контрольный матч на швейцарском сборе. Противостоять подопечным Мирчи Луческу будет швейцарская «Лозанна».

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