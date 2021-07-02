Игорь СУРКИС: «Заплатил бы любые деньги, чтобы Беседин был здоров»

Президент «Динамо» - о компенсации за травму форварда

  • 02.07.2021 15:27
  • 2357 просмотров
  • 3 комментария
Игорь СУРКИС: «Заплатил бы любые деньги, чтобы Беседин был здоров»
© ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент «Динамо» Игорь Суркис прокомментировал информацию о том, что клуб получит щедрую компенсацию за тяжелую травму Артема Беседина на Евро-2020:

«Есть регламентные нормы. Насколько мне известно, УЕФА берет на себя зарплату футболиста до момента его возвращения на поле. А вот эти сплетни, что платят 20 тысяч в день – это все не соответствует действительности.

Если спустя 28 дней футболист не восстановился после повреждения, УЕФА выплачивает его зарплату. Но только в случае, если есть медицинские документы, подтверждающие травму игрока. У кого-то эта зарплата может быть огромной, вы же понимаете, сколько зарабатывают футболисты в западных клубах. Это суммы, несравнимые с нашими.

Поверьте мне, я бы лучше сам заплатил любые деньги, только чтобы Беседин был здоров и помогал нашей команде. Некоторые люди преподносят эту ситуацию таким образом, будто «Динамо» на этом что-то заработает. Мы грустим, нам важнее футболист, чем любые деньги».

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Источник — Focus.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    CheMP
    online
      CheMP, 02.07.2021 15:54
    -1
    ENJOY, 02.07.2021 15:38
    аааа, понятно чего Игорек загрустил... УЕФА выплачивает зарплату Беседину, зарплату которая ровняется 15-20 тысяч гривен в месяц..
    ржачный бред,но мне твой подход нравится,поэтому плюсую неистово
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 02.07.2021 15:49
    +2
    ENJOY, 02.07.2021 15:38
    аааа, понятно чего Игорек загрустил... УЕФА выплачивает зарплату Беседину, зарплату которая ровняется 15-20 тысяч гривен в месяц..
    логічно)
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 02.07.2021 15:38
    +3
    аааа, понятно чего Игорек загрустил... УЕФА выплачивает зарплату Беседину, зарплату которая ровняется 15-20 тысяч гривен в месяц..
    Ссылка
    ENJOY
    online
      ENJOY, 02.07.2021 15:38
    +3
    аааа, понятно чего Игорек загрустил... УЕФА выплачивает зарплату Беседину, зарплату которая ровняется 15-20 тысяч гривен в месяц..
    Ссылка
    Vitaliy Korets
    online
      Vitaliy Korets, 02.07.2021 15:49
    +2
    ENJOY, 02.07.2021 15:38
    аааа, понятно чего Игорек загрустил... УЕФА выплачивает зарплату Беседину, зарплату которая ровняется 15-20 тысяч гривен в месяц..
    логічно)
    Ссылка
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