ФОТО. Гол Бареллы мгновенно исцелил «травмированного» Иммобиле

Забавный эпизод, который заметили не все

  • 03.07.2021 00:30
  • 964 просмотра
  • 4 комментария
ФОТО. Гол Бареллы мгновенно исцелил «травмированного» Иммобиле
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле был замечен за грязненькой симуляцией в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1). 
 
Перед первым забитым мячом итальянской сборной форвард «Лацио» упал в штрафной площади соперников и начал корчиться от боли. Но гол Николо Бареллы мгновенно исцелил страдальца, он побежал праздновать вместе с командой.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 03.07.2021 01:08
    +2
    ArsenyPilat, 03.07.2021 00:34
    Испанцы, бразильцы - не меньшие симулянты, как и итальянцы- это их стиль игры... Сегодня итальянцы были сильнее бельгийцев и как они это достигли- это уже проблемы " красных дьяволов"! Бельгия, конечно, очень симпатичная сборная, но кроме 3- го места ЧМ-2018, ничего путного на топ- турнирах, кроме выхода из группы, не покащывающая.. .
    Сборная брала серебро на Евро-80. И довольно сильно пошумела на ЧМ1982 и ЧМ1986, когда в обоих случаях чудом осталась без медалей. Вообще, в 80-х одна из сильнейших сборных мира. К тому же неплохо выступали и их клубы на евро арене в то время. А потом они ушли в тень, лет на 25
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 03.07.2021 01:06
    0
    Это не первый такой случай на этом Евро. А итальянцы - известные симуляторы. При в целом симпатичной игре подобные эпизоды не добавляют симпатии команде
    Ссылка
    antt
      antt, 03.07.2021 01:01
    +1
    Так могли скасувати гол і поставити пенальті.
    Арбітр якраз був оригінальний у своїх рішеннях,
    що й пізніше довів призначивши пенальті у ворота італіців.
    До речі йому пощастило що Італія перемогла, інакше б -
    було йому сутужно.
    А в Італії достатньо приколістів, чого тільки Кьєліні
    вартий, вот прям "дядько з нашого двора", колоритний
    і веселий, і вже за крок від титулу на Євро.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 03.07.2021 00:34
    0
    Испанцы, бразильцы - не меньшие симулянты, как и итальянцы- это их стиль игры... Сегодня итальянцы были сильнее бельгийцев и как они это достигли- это уже проблемы " красных дьяволов"! Бельгия, конечно, очень симпатичная сборная, но кроме 3- го места ЧМ-2018, ничего путного на топ- турнирах, кроме выхода из группы, не покащывающая.. .
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 03.07.2021 01:08
    +2
    ArsenyPilat, 03.07.2021 00:34
    Испанцы, бразильцы - не меньшие симулянты, как и итальянцы- это их стиль игры... Сегодня итальянцы были сильнее бельгийцев и как они это достигли- это уже проблемы " красных дьяволов"! Бельгия, конечно, очень симпатичная сборная, но кроме 3- го места ЧМ-2018, ничего путного на топ- турнирах, кроме выхода из группы, не покащывающая.. .
    Сборная брала серебро на Евро-80. И довольно сильно пошумела на ЧМ1982 и ЧМ1986, когда в обоих случаях чудом осталась без медалей. Вообще, в 80-х одна из сильнейших сборных мира. К тому же неплохо выступали и их клубы на евро арене в то время. А потом они ушли в тень, лет на 25
    Ссылка
    antt
    online
      antt, 03.07.2021 01:01
    +1
    Так могли скасувати гол і поставити пенальті.
    Арбітр якраз був оригінальний у своїх рішеннях,
    що й пізніше довів призначивши пенальті у ворота італіців.
    До речі йому пощастило що Італія перемогла, інакше б -
    було йому сутужно.
    А в Італії достатньо приколістів, чого тільки Кьєліні
    вартий, вот прям "дядько з нашого двора", колоритний
    і веселий, і вже за крок від титулу на Євро.
    Ссылка
    -PhoeniX-
    online
      -PhoeniX-, 03.07.2021 01:06
    0
    Это не первый такой случай на этом Евро. А итальянцы - известные симуляторы. При в целом симпатичной игре подобные эпизоды не добавляют симпатии команде
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 03.07.2021 00:34
    0
    Испанцы, бразильцы - не меньшие симулянты, как и итальянцы- это их стиль игры... Сегодня итальянцы были сильнее бельгийцев и как они это достигли- это уже проблемы " красных дьяволов"! Бельгия, конечно, очень симпатичная сборная, но кроме 3- го места ЧМ-2018, ничего путного на топ- турнирах, кроме выхода из группы, не покащывающая.. .
    Ссылка
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