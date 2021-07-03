ФОТО. Гол Бареллы мгновенно исцелил «травмированного» Иммобиле

Нападающий сборной Италии Чиро Иммобиле был замечен за грязненькой симуляцией в матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии (2:1).
Перед первым забитым мячом итальянской сборной форвард «Лацио» упал в штрафной площади соперников и начал корчиться от боли. Но гол Николо Бареллы мгновенно исцелил страдальца, он побежал праздновать вместе с командой.
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Источник — Sport.ua
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Арбітр якраз був оригінальний у своїх рішеннях,
що й пізніше довів призначивши пенальті у ворота італіців.
До речі йому пощастило що Італія перемогла, інакше б -
було йому сутужно.
А в Італії достатньо приколістів, чого тільки Кьєліні
вартий, вот прям "дядько з нашого двора", колоритний
і веселий, і вже за крок від титулу на Євро.
Арбітр якраз був оригінальний у своїх рішеннях,
що й пізніше довів призначивши пенальті у ворота італіців.
До речі йому пощастило що Італія перемогла, інакше б -
було йому сутужно.
А в Італії достатньо приколістів, чого тільки Кьєліні
вартий, вот прям "дядько з нашого двора", колоритний
і веселий, і вже за крок від титулу на Євро.
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