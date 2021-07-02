ФОТО. Ястремская провела тренировку на кортах Гамбурга

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после успеха в судебном процессе по допинговому делу интенсивно готовится к возвращению.
Украинка поделилась фотографией из Гамбурга, где она собирается сыграть на следующей неделе.
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Источник — Instagram
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