ФОТО. Ястремская провела тренировку на кортах Гамбурга

Даяна возвращается

  • 02.07.2021 23:55
  • 472 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Ястремская провела тренировку на кортах Гамбурга
© Инстаграм Даяны Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская после успеха в судебном процессе по допинговому делу интенсивно готовится к возвращению.

Украинка поделилась фотографией из Гамбурга, где она собирается сыграть на следующей неделе.

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Источник — Instagram

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 03.07.2021 00:07
    0
    І грає музика з титрів Термінатор 2
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 03.07.2021 00:07
    0
    І грає музика з титрів Термінатор 2
    Ссылка
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