АНДРОНОВ: «Украина будет иметь колоссальную поддержку трибун в Риме»

Российский комментатор – о предстоящем матче 1/4 финала Евро-2020

  • 02.07.2021 23:36
  • 403 просмотра
  • 0 комментариев
АНДРОНОВ: «Украина будет иметь колоссальную поддержку трибун в Риме»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Российский комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия.
 
«Чемпионат Европы, решающая стадия, матчи четвертьфиналов. Сборная Украины героическим образом пробралась в стадию плей-офф, прошла шведов и теперь сыграет с Англией в Риме. Учитывая то, что английские болельщики туда скорее всего не доедут, я думаю, что колоссальная поддержка именно трибун будет у Андрея Шевченко и его итальянского штаба. И у Руслана Малиновского, который играет в Италии.
 
Мне кажется, что вот прямо «пролететь» в этом матче Украина не должна. К тому же сборная Англии, хоть она и не пропустила пока еще ни одного мяча на этом турнире, мне не кажется командой какой-то серьезной и готовой идти достаточно далеко. Поэтому я поставлю на Украину с форой (+1) и коэффициентом 2,21. Даже если она проиграет, мне кажется, она проигрывает максимум в один мяч. А может быть это вообще все произойдет уже за пределами основного времени», - сказал Андронов.

Матч Украина - Англия состоится третьего июля. Начало в 22:00 по Киеву.

ВИДЕО. Владимир Зеленский записал обращение перед матчем с Англией

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Рейтинг букмекеров

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности