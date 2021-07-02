АНДРОНОВ: «Украина будет иметь колоссальную поддержку трибун в Риме»

Российский комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч 1/4 финала Евро-2020 Украина - Англия.



«Чемпионат Европы, решающая стадия, матчи четвертьфиналов. Сборная Украины героическим образом пробралась в стадию плей-офф, прошла шведов и теперь сыграет с Англией в Риме. Учитывая то, что английские болельщики туда скорее всего не доедут, я думаю, что колоссальная поддержка именно трибун будет у Андрея Шевченко и его итальянского штаба. И у Руслана Малиновского, который играет в Италии.



Мне кажется, что вот прямо «пролететь» в этом матче Украина не должна. К тому же сборная Англии, хоть она и не пропустила пока еще ни одного мяча на этом турнире, мне не кажется командой какой-то серьезной и готовой идти достаточно далеко. Поэтому я поставлю на Украину с форой (+1) и коэффициентом 2,21. Даже если она проиграет, мне кажется, она проигрывает максимум в один мяч. А может быть это вообще все произойдет уже за пределами основного времени», - сказал Андронов.

Матч Украина - Англия состоится третьего июля. Начало в 22:00 по Киеву.

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